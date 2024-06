Unespar Paranaguá realiza oficina de contação de histórias gratuita nesta sexta

Nesta sexta-feira (28), a Unespar em Paranaguá recebe as oficinas do projeto literário “Bagrinhos”. No último dia 26, a universidade já contou com a realização da mesma oficina em dois períodos.

A oficina será na sede da universidade e serão ministradas pelo ator e contador de histórias Rafael Di Lari.

O projeto foi idealizado pela produtora cultural Marianna Amaral que realizará a ação de forma inédita em Paranaguá através do edital da Lei Paulo Gustavo, lançado pela Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur).

Os participantes aprenderão de forma prática algumas técnicas da arte de contar histórias, tais como: os elementos expressivos da voz, os gestos corporais, a construção de personagens, a relação com a plateia, o espaço real e fictício, o improviso, o uso de objetos e sons, o estudo da história, etapas de preparação para contar uma história.

Não é necessário se inscrever antecipadamente.