Unespar Paranaguá tem minicurso Tradução em Legendagem, gratuito e aberto a todos

A capacitação será neste sábado (21) e as inscrições devem ser feitas por e-mail – confira os detalhes

O Campus de Paranaguá da Unespar (Universidade Estadual do Paraná), realiza neste sábado (21), o minicurso “Tradução em Legendagem”.

A capacitação é totalmente gratuita e aberta ao público em geral. Será realizada das 9h às 13h, nas dependências da universidade, na Rua Comendador Correa Junior, nº 117, Centro. As inscrições devem ser feitas por e-mail.

A iniciativa é organizada pelo colegiado de Letras Inglês, com o objetivo proporcionar uma imersão nas práticas de transposição linguística para formatos audiovisuais.

O minicurso será ministrado pelo professor doutor Elerson Cestaro Remundini, garantindo aos participantes uma introdução qualificada, englobando tanto os aspectos teóricos quanto os práticos da área.

O encontro é voltado para estudantes, entusiastas de idiomas, amantes do cinema e demais interessados em compreender os bastidores da produção de conteúdo legendado.

Durante as atividades, os inscritos terão a oportunidade de operar recursos tecnológicos da área e explorar a complexa dinâmica de sincronia entre som, imagem e texto.

As vagas são limitadas e os interessados devem garantir a participação antecipadamente via e-mail.

• O quê: Minicurso “Tradução em Legendagem”

• Quem ministra: Prof. Dr. Elerson Cestaro Remundini (Colegiado de Letras Inglês)

• Quando: Sábado (21 de março), das 09h às 13h

• Onde: Sala 3 do Bloco A – Unespar Campus de Paranaguá – Rua Comendador Correa Junior, nº 117, Centro