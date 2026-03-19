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Unespar Paranaguá tem minicurso Tradução em Legendagem, gratuito e aberto a todos

Redação
A capacitação será neste sábado (21) e as inscrições devem ser feitas por e-mail – confira os detalhes

O Campus de Paranaguá da Unespar (Universidade Estadual do Paraná), realiza neste sábado (21), o minicurso “Tradução em Legendagem”. 

A capacitação é totalmente gratuita e aberta ao público em geral. Será realizada das 9h às 13h, nas dependências da  universidade, na Rua Comendador Correa Junior, nº 117, Centro. As inscrições devem ser feitas por e-mail.

A iniciativa é organizada pelo colegiado de Letras Inglês, com o objetivo  proporcionar uma imersão nas práticas de transposição linguística para formatos  audiovisuais. 

O minicurso será ministrado pelo professor doutor Elerson Cestaro Remundini,  garantindo aos participantes uma introdução qualificada, englobando tanto os  aspectos teóricos quanto os práticos da área. 

O encontro é voltado para estudantes, entusiastas de idiomas, amantes do cinema e  demais interessados em compreender os bastidores da produção de conteúdo  legendado. 

Durante as atividades, os inscritos terão a oportunidade de operar  recursos tecnológicos da área e explorar a complexa dinâmica de sincronia entre som,  imagem e texto. 

As vagas são limitadas e os interessados devem garantir a participação  antecipadamente via e-mail. 

• O quê: Minicurso “Tradução em Legendagem” 

• Quem ministra: Prof. Dr. Elerson Cestaro Remundini (Colegiado de Letras  Inglês) 

• Quando: Sábado (21 de março), das 09h às 13h 

• Onde: Sala 3 do Bloco A – Unespar Campus de Paranaguá – Rua Comendador Correa Junior, nº 117, Centro

Redação
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