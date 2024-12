Unespar traz cinema, brincadeiras e limpeza das praias neste verão

Ações das universidades atenderam mais de 15 mil pessoas no verão passado | foto: Seti-PR

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) participará do programa Verão Maior Paraná 2024/2025, promovendo uma série de projetos de extensão de cultura, lazer e sustentabilidade no Litoral. O projeto “Unespar Verão Sustentável: Cultura, Lazer e Preservação no Litoral” inclui diversas iniciativas que acontecerão entre dezembro e fevereiro.

O “Cinespar Itinerante: Cinema nas ruas paranaenses” busca democratizar o acesso à cultura audiovisual no Paraná e levará exibições de filmes para locais públicos de 26 de dezembro a 6 de janeiro. São sessões de longas-metragens, curtas-metragens e documentários, incentivando debates sobre questões sociais e culturais. Ele ocorre em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A programação final, com endereços e filmes, ainda está sendo fechada.

Outro projeto é o “Verão em Jogo: Atividades Lúdicas e Recreativas para Todas as Idades“. Ele oferece uma variedade de atividades que estimulam o desenvolvimento cognitivo, social e físico de pessoas de todas as idades, incluindo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. As atividades promovidas por professores e estudantes na Arena do Governo do Paraná em Matinhos incluirão jogos, brincadeiras, oficinas e dinâmicas, promovendo saúde, bem-estar e criatividade.

Além de proporcionar momentos de interação e aprendizado, o “Verão em Jogo” divulga os cursos de graduação e pós-graduação da Unespar, aproximando a universidade das comunidades e visitantes da região litorânea. O projeto será realizado de 6 a 20 de janeiro.

E o “Projeto Nossa Praia Mais Limpa e Sustentável” cuida das cascas de coco verde nas praias do Litoral, especialmente durante o verão, em parceria com uma cooperativa. Ele promove o reaproveitamento do material na produção de fibras, casquilho e substratos. A iniciativa visa também a inclusão social e econômica de pessoas em situação de vulnerabilidade, gerando empregos e renda, principalmente na coleta seletiva durante a alta temporada e na produção de subprodutos ao longo do ano.

As atividades do projeto ocorrerão em três etapas principais: capacitação dos bolsistas e planejamento logístico, coleta e armazenamento do coco verde, e realização de oficinas para turistas. As ações acontecerão de 20 de janeiro a 2 de fevereiro.