Universidades estaduais levam ciência, tecnologia e saúde ao Verão Maior Paraná

Mais de 150 estudantes e professores estão mobilizados em projetos que vão além de sol e mar, incluindo desde oficinas de impressão 3D e realidade virtual até cuidados com a saúde e educação ambiental

Fotos: Seti

As sete universidades estaduais desembarcam no Verão Maior Paraná 2026 em 28 de dezembro com uma programação gratuita, interativa e educativa. Mais de 150 estudantes e professores de todo o Sistema Estadual de Ensino Superior do Paraná estão mobilizados em projetos que vão além de sol e mar, incluindo desde oficinas de impressão 3D e realidade virtual até cuidados com a saúde e educação ambiental. O atendimento ao público será de terça-feira a domingo, de 8 horas ao meio-dia e de 15 às 19 horas, na Praia Brava, no balneário de Caiobá, em Matinhos.

A programação segue até 1º de fevereiro, com atividades diversificadas para a população local e turistas de diferentes idades, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a popularização do conhecimento científico. Durante todo o período, o espaço das universidades contará com um ambulatório itinerante de enfermagem, oferecendo aferição de sinais vitais, curativos, primeiros socorros e orientações em saúde.

A ação é coordenada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) com o objetivo de aproximar o conhecimento produzido nas universidades do cotidiano da população e demonstrar como a inovação e a pesquisa podem ser acessíveis e transformadoras para todos. A ideia é levar à comunidade, de forma descontraída, os resultados de projetos de extensão e pesquisa, promovendo ações educativas que unem aprendizado, inovação e qualidade de vida, em benefício da formação cidadã e do desenvolvimento sustentável.

Experiências

Os veranistas poderão explorar um mundo de descobertas, com projetos que ensinam matemática e química de forma lúdica, com experimentos simples e jogos na areia, por exemplo. Os fãs de tecnologia terão um espaço de inovação com oficinas de impressão 3D, óculos de realidade virtual e desenvolvimento de jogos. A sustentabilidade estará em pauta com oficinas que ensinam a transformar cascas de coco em produtos artesanais, técnicas de compostagem e hortas urbanas, além de jogos com foco na preservação do meio ambiente.

A saúde e o bem-estar terão uma atenção especial. Além do ambulatório, haverá projetos com orientações sobre alimentação, aproveitamento integral dos alimentos e saúde bucal. Uma outra ação específica vai oferecer exercícios rápidos de alongamento e dicas sobre postura e proteção contra o sol para veranistas e trabalhadores ambulantes. Outro projeto fará uma abordagem voltada à prevenção, com orientações sobre cuidados com a pressão arterial, glicemia e detecção precoce de doenças.

Para a diversão da família toda, a programação preparada pelas universidades inclui jogos que estimulam a coordenação motora e o raciocínio, como xadrez, jogos de mesa adaptados e jogos eletrônicos que fazem as pessoas se exercitarem, os chamados exergames, que usam o movimento do corpo dos jogadores. As crianças também poderão se divertir com brincadeiras tradicionais, oficinas com massinha e pintura e até conhecer de perto a importância dos insetos por meio de coleções biológicas.