Usina de Itaipu recebe 36,7 mil visitantes em setembro

As atrações turísticas do lado brasileiro da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, atraíram 36.782 visitantes em setembro e 351.479 neste ano

Foto: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional

Para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, também Dia das Crianças, em 12 de outubro, o Complexo Turístico Itaipu (CTI), que opera o serviço na hidrelétrica, prepara uma série de atividades lúdicas para garantir a diversão da criançada.

Os turistas que mais visitaram o CTI, em setembro, foram os brasileiros, com 33.772 visitações. Os argentinos somaram 502 visitantes e os chilenos, 351, seguidos de outros estrangeiros. Dos municípios lindeiros ao reservatório de Itaipu, a demanda foi de 2.714 pessoas atendidas.

Os passeios mais procurados, pela ordem, foram o Itaipu Panorâmica, com 25.219 turistas; o Itaipu Especial, com 4.854 entradas; o Refúgio Biológico Bela Vista, com 3.970; o Itaipu Iluminada, com 1.731; o Ecomuseu, com 974; e o passeio de bicicleta, com 34 pessoas.

Mais informações sobre as visitas em https://turismoitaipu.com.br/.

O apoio ao turismo está vinculado a vários Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, como os de número 3 (Saúde e Bem-Estar), 10 (Redução das Desigualdades) e 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis).