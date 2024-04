Vagas nos CMEI’s aumentam mais de 70% em Pontal do Paraná, informa prefeitura

Fotos: Prefeitura de Pontal do Paraná

Aumentar o número de vagas na educação infantil é uma prioridade em Pontal do Paraná onde a demanda também aumenta, informa a prefeitura. “Por isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, trabalha constantemente para melhorar o ensino, as condições de trabalho dos professores e o conforto dos alunos”.

A administração destaca como exemplos “políticas públicas que valorizam a educação em todas as idades” a reforma e a ampliação dos centros municipais de educação infantil (CMEI’s), construção do novo CMEI Guaraguaçu e distribuição de uniformes de qualidade produzidos na própria cidade por costureiros (as) treinados pelo município. No CMEI Água Viva (Pontal do Sul), por exemplo, são atendidos 50 bebês em turmas de berçário e maternal, dos quatro meses aos três anos de idade”.

“Em breve serão concluídas as obras do novo CMEI Guaraguaçu, que vai melhorar o espaço físico, a estrutura de ensino e o conforto dos alunos”, informa o prefeito Rudão Gimenes, adiantando que ainda serão abertas mais 290 novas vagas neste semestre e a cidade terá uma oferta total de 1.657 vagas na educação infantil.



Desde 2021, Pontal do Paraná deu um salto na oferta de vagas para os alunos matriculados na rede pública de ensino em 16 locais, sendo 15 CMEI’s uma escola municipal. O número de vagas cresceu 70%. “Eram 967 vagas em 2021. De lá para cá, até 2024, já foram ofertadas mais 400 vagas, chegando a 1.367 alunos matriculados atualmente nos CMEI’s”, detalha Renata Marinho, secretária municipal de Educação.

Nos últimos três anos, 400 novas vagas foram abertas em seis dos 15 CMEI’s da cidade:

CMEI Água Viva: 31 vagas (Pontal do Sul);

CMEI Cavalo Marinho: 86 vagas (Primavera);

CMEI Golfinho Azul: 48 vagas (Mirassol);

CMEI Peixinho Dourado: 35 vagas (Shangri-Lá);

CMEI Peixinho Sapeca: 120 vagas (Jardim Canadá);

CMEI Estrela do Mar: 80 vagas (Grajaú).

Como a cidade segue crescendo, a demanda exige a criação de novas vagas e mais 290 serão abertas em breve:

CMEI Tartaruga Verde: 30 vagas (Ipanema);

CMEI Peixinho Sapeca: 105 vagas (Jardim Canadá);

CMEI Siri Azul: 70 vagas (Shangri-Lá);

CMEI Leão Marinho: 40 vagas (Pontal do Sul).

CMEI Francisco Antônio Vieira: 15 vagas (Guaraguaçu).

CMEI Ouriço do Mar: 30 vagas (Canoas).