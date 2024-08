Vice-presidente do PCdoB de Guaraqueçaba é morto a facadas em Paranaguá

Foto: Rádio Ilha do Mel

Fábio Pires Pereira, de 31 anos, vice-presidente do PCdoB de Guaraqueçaba, foi morto na noite de domingo (18), no Centro de Paranaguá, próximo à Rodoviária.

Testemunhas afirmaram que Pereira teria saído um estabelecimento na rua General Carneiro, após um desentendimento. Ele foi seguido e atacado na Rua Pêssego Junior. O agressor, ainda não identificado, desferiu golpes de faca que atingiram o tórax e as costas de Fábio, que ainda conseguiu correr. Ele percorreu a rua Mestre Leopoldino e só parou na rua João Estevão, onde acabou caindo, já gravemente ferido.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram rapidamente, mas, apesar dos esforços da equipe médica que realizou massagem cardíaca, Fábio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar isolaram a área e iniciaram as investigações. Até o momento, não há informações concretas sobre a autoria ou motivação do crime.

De acordo com familiares de Fábio, uma mochila com objetos pessoais e um aparelho celular, que a vítima sempre carregava, teriam sido levados. Fábio trabalhava como vigia e morava no bairro Vila Divinéia.

Este foi o 51° homicídio registrado em Paranaguá em 2024, e o 96° no Litoral do Paraná.

Fontes: Rádio Sol Maior, Rádio Ilha do Mel e Folha do Litoral