Vídeo explica o início de nova fase na construção da Ponte de Guaratuba

A obra da Ponte de Guaratuba teve um importante avanço nesta semana com o início da construção da chamada aduela de partida, peça fundamental para a construção do trecho estaiado da ponte, aquele ligado por grandes cabos (estais).

Neste momento, está em execução a montagem da estrutura temporária que serve para sustentar as formas de concreto durante a construção, etapa chamada de cimbramento. Em paralelo, está sendo construída a aduela de partida, peça que permite a construção de vãos sem a necessidade de escoramento. Os detalhes podem ser conferidos no vídeo produzido pelo consórcio que executa a obra.

A aduela é um elemento estrutural usado na construção de pontes, em especial as construídas pelo método dos balanços sucessivos, como no caso da Ponte de Guaratuba. Ela funciona como uma “peça” da ponte, construída aos poucos, partindo de um ponto central (como um pilar ou apoio), e avançando para ambos os lados, em um sistema de equilíbrio.

Na etapa atual da Ponte de Guaratuba, a aduela de partida é o primeiro segmento construído, geralmente sobre um pilar, servindo de base para os segmentos seguintes. Na sequência, as aduelas típicas serão executadas no local, usando equipamentos especiais chamados de carros de avanço. A cada peça, são alcançados progressos sucessivos de 5,50 metros. Ao mesmo tempo, são erguidas as torres que sustentarão os cabos de estais.

Após concluída a etapa do trecho estaiado, ele será conectado com o restante da ponte por meio de vigas longarinas, lançadas através do sistema de gruas fixas, facilitando a movimentação de materiais e equipamentos durante a execução das próximas etapas. Serão oito vigas por vão, totalizando 160 vigas.

Essa etapa se soma a tudo o que está em andamento. Ao longo do último mês teve continuidade a execução das estacas do chamado trecho pré-moldado, todo aquele que não envolve a parte estaiada, envolvendo atividades de cravação, escavação e concretagem, além da fabricação e lançamento das vigas longarinas, que formam a base por onde passará a via. Foi finalizada também a concretagem dos blocos e pilares das torres principais do trecho estaiado.

Mudanças no tráfego

Para dar seguimento aos trabalhos pelo solo, a Avenida Antônio dos Santos Miranda, que dá acesso ao ferryboat e ao bairro de Caieiras, em Guaratuba, está totalmente interditada desde a manhã de segunda-feira (17). A medida é necessária para os trabalhos de duplicação da via, que fazem parte do conjunto das obras da Ponte de Guaratuba.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) atuará em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Guarda Municipal de Guaratuba e o Consórcio Nova Ponte para organizar o fluxo de veículos durante o período de interdição.

Saiba mais: Ponte de Guaratuba provoca diversas alterações no trânsito no centro da cidade

Obra ao vivo

A Ponte de Guaratuba chegou a 44,2% de execução e em relação ao cronograma físico-financeiro representa um investimento de R$ 170.902.058,17 a preços iniciais. A previsão de entrega é para abril de 2026. O custo total da obra de R$ 386,9 milhões.

Confira a construção da Ponte de Guaratuba com as câmeras 24 horas