Vistoria revela abandono do prédio da Prefeitura de Paranaguá

A vice-prefeita e o prefeito mostram painéis fotográficos abandonados em uma sala suja | fotos: Secom Paranaguá

Após levantamento detalhado feito nos primeiros cinco dias úteis da gestão 2025/2028, o prefeito Adriano Ramos convocou uma coletiva de imprensa na tarde desta quarta (8) para apresentar o estado de abandono de boa parte do Palácio São José, prédio histórico da Prefeitura de Paranaguá.

Várias salas não oferecem condições mínimas de trabalho aos servidores e até o gabinete destinado à vice-prefeita sofre com alagamento sempre que chove. Servidores também relatam infestação por ratos e pombos, mofo e condições inadequadas até para a conservação de documentos.

Em alguns setores, até mesmo móveis novos estão condenados porque foram encharcados por goteiras do telhado. Em outras salas, documentos foram deixados no chão, cobertos apenas com uma lona, afetando sua boa conservação.

Participaram da vistoria, além do prefeito, a vice-prefeita Fabiana Parro, secretários da administração municipal e mais de uma dezena de jornalistas de veículos de comunicação de Paranaguá e do Litoral. Nesse momento, serão realocadas algumas equipes, como a da Procuradoria Jurídica, para salas que ainda apresentam boas condições.

O prefeito também afirmou que já existe um projeto de recuperação, inicialmente do telhado, e na sequência contemplando também acessibilidade ao gabinete e outros setores do prédio. A vice, Fabiana Parro, antes do próprio gabinete – completamente alagado e com móveis danificados – definiu como prioridade melhorar primeiro a estrutura aos servidores que atuam no prédio.

Nas primeiras semanas da gestão, ela despacha num gabinete improvisado ao lado do gabinete do prefeito. Na maioria das reuniões, trabalha no próprio gabinete do Executivo, num modelo conjunto de “sala de situação”. As próximas instalações que serão abertas para conhecimento da população são as da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Imprensa verificou situação

Os jornalistas foram convidados a percorrer diversos setores do prédio e puderam ver a destruição causada pela falta de zeladoria nos últimos anos. “Faremos uma auditoria detalhada, vamos identificar as responsabilidades desse abandono e apresentar o resultado à imprensa e ao povo de Paranaguá. Verificamos deterioração semelhante em outros prédios públicos, revelando um abandono total da zeladoria. Todas as secretarias estão fazendo um levantamento completo. Não se trata de ‘caça às bruxas’ e, sim, de respeito ao patrimônio público de todos os parnanguaras”, disse o prefeito.

Fabiana Parro disse estar indignada porque alguns locais podem até mesmo se tornar criadouros de mosquitos da dengue. “Absurdo é ver isso dentro da prefeitura. Dia 2 entramos pela porta da frente, como todos que trabalham aqui, e começamos a ouvir relatos de servidores sobre perseguições, abandono, descaso e más condições de várias salas. Vendo assim é de entristecer. Temos que começar a cuidar pela casa da gente. Paranaguá precisa mudar, as pessoas devem ter orgulho da cidade e quem vem de fora precisa mudar o olhar. Tudo que está aqui dentro é da população”, desabafou a vice-prefeita.