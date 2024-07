Zé da Ecler conclui trâmites para o 1º colégio construído pelo Estado em Matinhos

Na manhã desta sexta-feira (19), o prefeito de Matinhos, Zé da Ecler (PSDB), recebeu em seu gabinete a representante do Núcleo Regional de Educação (NRE), com sede em Paranaguá, Jaqueline Machado. O objetivo do encontro foi formalizar os trâmites documentais necessários para a construção do Colégio Estadual Mustafá Salomão, que será o primeiro colégio estadual a ser erguido pelo Estado do Paraná em Matinhos.

A obra será erguida em um terreno doado pelo Município, com 10 mil metros quadrados de área, no balneário Costa Azul.

Estiveram presentes a primeira dama Regina Viana, José Leonardo de Macedo, diretor-geral do Colégio Estadual Mustafá Salomão; Alzino José Neto, secretário de Educação de Matinhos; Antônio José do Nascimento, diretor-geral de Educação; Carlos Valderi, chefe de Gabinete; e Marcelo Padilha, diretor-geral de Gabinete.

Jaqueline Machado destacou o fato de ser a primeira escola estadual construída pelo Estado: “Todas as demais escolas estaduais ocupam espaços que foram inicialmente construídos pelo município”. A construção do Colégio Estadual Mustafá Salomão representa um avanço importante para a educação, especialmente para os moradores dos balneários de Matinhos.

Atualmente, a rede estadual nos balneários é composta pela Escola Estadual Professora Abigail dos Santos Correa e pelo Colégio Estadual Mustafá Salomão, ambos utilizando espaços cedidos pelas escolas municipais.

A Escola Estadual Mustafá Salomão, por exemplo, ocupa as instalações da Escola Municipal Elias Abraão, e a Escola Estadual Professora Abigail dos Santos Correa ocupa a Escola Municipal Monteiro Lobato. Com a construção do novo colégio, será possível atender às demandas do ensino fundamental e médio com maior eficiência e qualidade.

“A construção de um novo colégio aqui em Matinhos é um passo importante para atender as demandas de ensino médio na nossa cidade e oferecer mais vagas para nossos estudantes,” afirmou o prefeito Zé da Ecler. Ele destacou que atualmente muitos estudantes dos balneários enfrentam um deslocamento diário de cerca de 40 minutos para chegar aos colégios no centro da cidade, um desafio que será superado com a nova infraestrutura educacional.

O diretor-geral, José Leonardo de Macedo, e o diretor-auxiliar, Fabio Luciano Sanches, do Colégio Mustafá Salomão expressaram seu entusiasmo com a nova construção. “Este é um passo importante para a comunidade escolar e, sobretudo, para os estudantes que não precisarão mais acordar tão cedo para pegar o transporte escolar e passar cerca de 40 minutos para ir e mais 40 minutos para retornar para casa”, disse Macedo. “Além disso, teremos mais vagas e a participação das famílias no processo de aprendizagem será muito mais viável”, afirmou Sanches;

Para Zé da Ecler, o encontro com Jaqueline Machado e os diretores representa um momento de comprometimento com a construção de uma Matinhos mais justa através da valorização da educação. “É uma honra para mim poder formalizar este importante passo em direção ao futuro educacional de Matinhos. A educação é a base de uma sociedade melhor, e estou muito feliz por estarmos dando esse passo juntos,” afirmou o prefeito.