Zé da Ecler e Rudão Gimenes fazem vistoria em rio para combater enchentes

Vídeo: Prefeitura de Matinhos

Os prefeitos de Matinhos, Zé da Ecler, e Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, fizeram, nesta terça-feira (5) uma visita técnica no rio Peri, para acompanhar de perto a análise que está sendo realizada por técnicos do IAT (Instituto Água e Terra).

Os dois prefeitos participaram da vistoria que antecede o trabalho de batimetria (medição da profundidade do leito). De barco, eles percorreram trechos do rio ao lado dos técnicos do IAT.

O rio Peri recebe grande volume de água de canais extravasores dos dois municípios, antes de desaguar no rio Guaraguaçu, em Pontal. Conforme o prefeito Zé da Ecler explica, em algumas ocasiões as águas que vem de Pontal represam as águas que vem de Matinhos impedindo o escoamento, mas a situação também se inverte em outras. “Nosso trabalho em conjunto com o IAT e o município de Matinhos é para melhorar a condição das duas cidades, limpando os canais e aprofundando o leito do rio Peri para diminuir os alagamentos”, explicou o prefeito Rudão. O assoreamento de canais de drenagem afeta diretamente os dois municípios, tanto na área urbana quanto na rural.

Dados geográficos das duas cidades apontam que Pontal do Paraná possui 38.455 km de rios e canais, enquanto Matinhos possui 33.235 km. O canal extravasor atende os dois municípios e mede 14.635 km.

O canal do rio Guaraguaçu e o canal do rio Peri, na região do Jardim Canadá, no limite entre Matinhos e Pontal, possuem solo arenoso e recebem águas de outros canais que cortam grandes áreas dos dois municípios. Chuvas intensas fazem com que a areia escorra com facilidade para o leito dos canais exigindo limpeza e desassoreamento para que consigam escoar as águas das chuvas para a baía de Paranaguá por meio do rio Guaraguaçu.

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

Investimentos: Segundo o secretário de Obras e Serviços Públicos de Pontal do Paraná, Fábio de Oliveira, desde 2021 os investimentos da gestão em limpeza e desassoreamento de canais são vários, entre eles, em março de 2021 o valor de mais de R$ 1 milhão para limpeza de canais após fortes chuvas de verão no início daquele ano; em outubro de 2022 R$ 1.323 milhão e em novembro de 2022 R$ 357.672,00.

“Entre 2021 e 2023, contratamos serviços nessa área no valor de R$ 2.693.358,68. E em 2024 há duas concorrências abertas para uma grande operação de limpeza e desassoreamento que faremos para minimizar as cheias, chegando ao investimento de mais de R$ 2,7 milhões”, disse o secretário.

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

Desassoreamento: Além da limpeza de canais feita constantemente pela Prefeitura de Pontal, estão abertas duas licitações para contratação de serviços de desassoreamento de sedimentos de canais. A concorrência 43/2024 se refere ao canal artificial do DNOS (Departamento Nacional de Obras de Saneamento), em Pontal do Sul, no valor de R$ 968.143,98, e a concorrência (42/2024) para limpeza e desassoreamento dos outros canais de drenagem dentro do município, no valor de R$ 1.778.181,12.

Já a Prefeitura de Matinhos informou que vai contratar duas escavadeiras de braço longo (até 16 metros) para realizar manutenção de canais, combate às enchentes e alagamentos, principalmente nos balneários Albatroz, Gaivotas e regiões vizinhas.

O prefeito Zé da Ecler esteve na sede do IAT, em Curitiba, tratando da parceria dos municípios com o órgão do Estado. Rudão Gimenes também articula o apoio do Governo do Paraná.