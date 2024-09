Zeca Dirceu anuncia retomada dos serviços de manutenção da BR-153

Foto: Divulgação

Nesta semana, os serviços de manutenção da BR-153, no trecho entre Imbituva e Paulo Frontin, foram retomados. A retomada dos trabalhos foi anunciada nesta semana pelo deputado federal Zeca Dirceu (PT), que teve um papel fundamental junto ao Ministério dos Transportes para destravar a situação. Com 120,3 quilômetros de extensão, o trecho voltará a receber serviços de conservação, limpeza, reparos no pavimento e melhorias na sinalização, garantindo mais segurança para os motoristas que utilizam essa importante rodovia.

A BR-153, importante para o escoamento da produção na região, estava em péssimas condições devido ao abandono de uma empresa contratada em junho de 2023, que não cumpriu com suas obrigações contratuais. Essa empresa teve o contrato rescindido e foi multada, além de ser impedida de participar de novas licitações com o DNIT.

Com a intervenção do deputado Zeca Dirceu, que mobilizou lideranças locais e federais, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Paraná deu início à convocação da segunda colocada no processo licitatório. A nova empresa contratada, Engemass, assumiu no final de agosto e já iniciou os serviços emergenciais de tapa-buracos, roçada e limpeza dos dispositivos de drenagem.

“Esse é um trecho importante para o escoamento da produção. O fluxo de veículos pelo local é intenso e, por isso, recebe nossa atenção total”, afirmou o superintendente do DNIT/PR, Hélio Gomes. Segundo ele, os esforços do órgão estavam todos concentrados na resolução desse impasse. “Felizmente, está resolvido. A via volta a receber a manutenção necessária para o desenvolvimento e segurança da região”, completou o superintendente.