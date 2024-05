Zeca Dirceu apresenta recurso e segue pré-candidato à Prefeitura de Curitiba

Deputado destaca que será o Diretório Nacional do PT quem dará a palavra final sobre candidatura do partido na Capital

Nesta quarta-feira (29), o deputado federal Zeca Dirceu (PT) apresentou formalmente recurso à decisão tomada pela Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, orientando a legenda a apoiar a candidatura de Luciano Ducci (PT) à Prefeitura de Curitiba.

Por não ter atingido a maioria de 2/3 dos integrantes nessa instância partidária, conforme preconiza o estatuto do Partido, quem baterá o martelo sobre a questão será o Diretório Nacional do PT.

“O recurso é um direito que tenho, enquanto pré-candidato, e uma mensagem clara de que sigo lutando e não desisti de defender que tenhamos uma candidatura própria em Curitiba”, afirma Zeca. “Nada está definido e a palavra final será da direção nacional do PT”, diz o deputado petista. A opção por Ducci, inclusive, não atingiu quórum mínimo para avançar nem mesmo na direção municipal do PT de Curitiba, antes da discussão ir parar na instância nacional.

Candidato do Lula

“Continuo pré-candidato e reafirmo, com muito orgulho, que quero ser o representante do Presidente Lula nas eleições em Curitiba”, acrescenta. Com base em uma entrevista recente do deputado do PSB na imprensa nacional, em que Ducci diz não querer ser visto como candidato de Lula, Zeca se contrapõe e reforça esse diferencial da sua pré-candidatura: “Acho que isso vai sensibilizar aqueles integrantes do Diretório Nacional que ainda estavam em dúvida sobre o quanto é importante para o PT que tenha uma candidatura própria em Curitiba”, afirma.

Lado definido

Zeca argumenta ainda que um representante legítimo de Lula em Curitiba não pode ter vergonha de assumir lado e de fazer a defesa do legado dos governos do PT. “Essa defesa é o primeiro passo para implementar na cidade as políticas públicas que estão dando certo no país, os programas sociais e de inclusão, impulsionadores da economia, e os benefícios diretos às pessoas, que só são possíveis em um governo popular”, diz Zeca. “Curitiba precisa desse vínculo e de uma candidatura do PT que carregue esse compromisso efetivo por quem vai honrar e defender o legado do Presidente Lula junto à população curitibana”, conclui o pré-candidato do PT.

Diretório Nacional

O Diretório Nacional do PT é composto por 94 membros. Após a análise e emissão de parecer por colegiado nacional específico, o DN marcará uma reunião para decidir sobre todos os casos pendentes, como os impasses e as indefinições nos grandes colégios eleitorais. A expectativa dos envolvidos é de que essa reunião seja marcada até o mês de junho.