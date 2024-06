Zeca Dirceu consolida liderança política no Paraná em Festa de Aniversário Solidária

Em sua festa de aniversario solidário, lideranças expressaram o desejo de ver Zeca Dirceu como senador do Paraná

Fotos: Divulgação

No último sábado, 22 de junho, o deputado federal Zeca Dirceu (PT) celebrou seu 46º aniversário com uma festa solidária na Villa do Farol, em Cianorte. O evento reuniu mais de 4 mil lideranças de mais de 70 municípios do Paraná e arrecadou aproximadamente 4 toneladas de alimentos para a Fundhospar (Santa Casa de Cianorte).

A festa contou com a presença de diversas personalidades, incluindo o ex-ministro chefe da Casa Civil, José Dirceu, pai do aniversariante. A frente de honra foi composta por figuras como Professor Domingos, presidente do PT de Cianorte; Roberto Corredato, prefeito de Rondon; Roberto Piano, representando a Itaipu; Carlos Norra, diretor do campus IFPR de Umuarama; Gilmar Célio, diretor da Fundhospar; Taina Guaguinani, coordenadora estadual de juventude da Fetaep; e Hugo Bongiorno, empresário da Avenorte.

O evento também contou com a presença de cerca de 150 pré-candidatos a prefeitos e vereadores. O deputado Zeca Dirceu colocou seu mandato à disposição desses que se dispuseram a concorrer. “Estou aqui para apoiar cada um de vocês. Meu mandato está aberto para ajudar no que for preciso para que possamos construir juntos um Paraná mais forte e justo”, declarou Zeca Dirceu.

O pai do aniversariante, José Dirceu, comemorou e agradeceu todas as lideranças presentes. “Quero dizer ao Zeca: Eu e Clara (mãe) temos muito orgulho de você, que você tenha muita saúde, energia para continuar a luta pelo Paraná, pelo Brasil, pelo PT e pelo nosso presidente Lula”, disse.

O diretor do campus IFPR de Umuarama, Carlos Norra, destacou que Cianorte terá um campus do Instituto Federal do Paraná e Zeca é o responsável por essa conquista. “Agradeço ao Zeca por todo apoio que tem dado para a educação. Nós do campus de Umuarama sempre recebemos apoio do deputado. Estávamos em greve, tivemos um pleito, e o Zeca teve reunião com o ministro da Educação para resolver isso, e essa semana já estamos encerrando a greve graças a esse empenho”, afirmou.

A Fundhospar, entidade que recebeu os alimentos doados, foi representada pelo seu diretor Gilmar Célio, que parabenizou o deputado. “Você sempre foi um parceiro da Fundhospar, nosso muito obrigado a todos que também doaram 1 quilo de alimento para nosso hospital”, disse.

Representando os prefeitos presentes, o prefeito de Rondon, Roberto Corredato, agradeceu as emendas destinadas aos municípios do Paraná. “Parabéns Zeca, que você venha ocupar muitas funções públicas melhorando a vida das pessoas. Estamos juntos”, declarou.

Em diversos discursos ao longo da noite, os presentes expressaram o desejo de ver Zeca Dirceu como futuro senador, refletindo o apoio das lideranças paranaenses à sua potencial candidatura.

Atrações

A celebração, que durou cerca de 10 horas e foi animada por diversas atrações musicais. A Banda Vilaron, Rafa e Rayani, João Márcio e Fabiano, Duda Bertelli e Carlinhos Brown se apresentaram, proporcionando momentos de entretenimento e descontração.

A professora Marli Futata, da Universidade Estadual de Maringá, comemorou e disse que a festa já virou tradição na região. “O aniversário do deputado Zeca Dirceu é um evento que reúne ‘gente que gosta de gente’. A cuidadosa organização e a diversidade dos shows completam essa festa incrível”, expressou.

A diversidade musical garantiu uma noite repleta de entretenimento e celebração para todos os presentes, tornando o evento ainda mais memorável.