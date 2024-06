Zeca Dirceu é reconhecido como ‘cabeça’ do Congresso Nacional

Pelo segundo ano, o deputado federal Zeca Dirceu (PT) está entre as 100 cabeças mais influentes do Congresso Nacional, conforme seleção do Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), divulgada nesta sexta-feira (28). Do Paraná, foram escolhidos cinco deputados entre os 33 congressistas do estado em Brasília.

As qualidades de Zeca Dirceu, segundo o Diap, são as de articulador e de organizador das pautas no Congresso Nacional. “Os articuladores têm excelente trânsito nas diversas correntes políticas, cuja facilidade de interpretar o pensamento da maioria os credencia a ordenar e criar as condições para o consenso”.

“Como interlocutores dos líderes de opinião, encarregam-se de difundir e sustentar as decisões ou intenções dos formadores de opinião, formando massa de apoio à iniciativa dos dirigentes dos grupos políticos a que pertencem. Normalmente, têm livre acesso aos bastidores, ao poder institucional e alto grau de fidelidade às diretrizes partidárias ou ideológicas do grupo político que integram. Possuem faro, instinto político e capacidade de síntese”, aponta o Diap.

Articulador

Neste quarto mandato consecutivo, Zeca Dirceu foi líder dos partidos da Federação Brasil Esperança (PT, PV e PCdoB) na Câmara dos Deputados em 2023 e acompanhou as missões internacionais brasileiras, como representante do Paraná, na articulação no aumento das exportações paranaenses à Ásia e à África. O deputado também é membro do Parlamento do Mercosul e defende a pauta das cidades brasileiras fronteiriças junto aos países integrantes do bloco.

Outra articulação de Zeca Dirceu está na agenda municipalista. Desde o primeiro mandato em 2011, o deputado levou mais de R$ 2,5 bilhões em emendas para as cidades paranaenses.

Zeca Dirceu também é conhecido pela capacidade de articulação na aprovação de projetos que interessam à população do Paraná e do Brasil, junto aos líderes de diferentes blocos partidários e agrega a essa qualidade o valor de ter bom trânsito junto aos partidos que apoiam o governo Lula.

Influentes

O levantamento, realizado pelo Diap desde 1994, aponta os congressistas mais influentes do país entre os 513 deputados federais e 81 senadores. O Diap considera “cabeças” do Congresso, os parlamentares que reúnem qualidades como “capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações”, seja “pelo saber” ou pelo “senso de oportunidade”.

O órgão também destaca a capacidade de “leitura da realidade” e “facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando a repercussão e tomada de decisões”.