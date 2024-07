Zeca Dirceu reafirma apoio à Cufa-PR e à Taça das Favelas

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) reafirmou nesta quarta-feira, 17, o compromisso com a Cufa-PR e Taça das Favelas – maior competição de futebol amador no país. Por mais um ano, Zeca Dirceu garantiu emenda de R$ 1 milhão para a terceira edição nacional dos jogos, além de recursos adicionais para o projeto Libras Paraná. No ano passado, o Paraná foi campeão masculino da etapa nacional.

“Investir na Taça das Favelas e no projeto Libras Paraná é investir nos jovens. A Cufa-PR realiza um trabalho extraordinário e é um privilégio poder contribuir para o desenvolvimento das iniciativas que transformam vidas e comunidades”, disse Zeca Dirceu.

A Cufa-PR e a Taça das Favelas, segundo o deputado, continuam realizando importante na promoção do esporte e na inclusão social, demonstrando o impacto positivo de parcerias públicas e privadas em comunidades carentes. Em 2023, Zeca Dirceu também destinou mais de R$ 1 milhão em emendas para a competição e o time paranaense foi o campeão nacional dos jogos.

No Paraná

A central no Paraná atende mais de 500 favelas, de forma direta e indireta, com doações, contribuições ou com projetos sociais. Em Curitiba e região metropolitana, são atendidas mais de 200 favelas. A expectativa da Taça das Favelas neste ano é reunir mais de três mil atletas de 200 comunidades. “É importante essa sensibilidade do Zeca em colocar emenda para que esse campeonato exista, pois estamos investindo em pessoas, em crianças, em jovens”, afirmou o presidente da Central Únicas das Favelas do Paraná, Zé Jardim.

“Como muitas pessoas dizem, o importante é investir no futuro do Brasil. Mas eu sempre pergunto: que futuro é esse? Porque a cada 23 minutos um jovem negro dessa realidade é assassinado no Brasil. Então, a gente tem que fazer uma retomada de pensamento que o investimento financeiro, o investimento de políticas públicas, o investimento da gente se sensibilizar em criar algo é essencial”, reiterou.

Zé Jardim ainda explicou que o deputado Zeca Dirceu é parceiro da Cufa-PR há tempos nos projetos desenvolvidos pela central. “Juntos, a gente consegue alcançar esses jovens, protagonizar e mostrar a potência da favela. Essa parceria serve para isso: mostrar o potencial que a gente tem dentro desses territórios.”

Terceira edição

O co-presidente da Cufa-PR, Wander Mafra, também destacou a importância da parceria com o deputado. “Vale ressaltar que o deputado também contribuiu com R$ 200 mil para o Libras Paraná. Então, assim, tem sido intenso, bastante movimentação e de grande valia a ajuda do deputado, inclusive no fomento e na ação direta com as favelas. E essa parceria tem dado grande resultado”, disse.

A Taça das Favelas é um campeonato nacional, que se tornará internacional a partir do próximo ano. Presente em todos os estados brasileiros há mais de uma década, a Taça das Favelas no Paraná conta com o apoio direto do deputado Zeca Dirceu nos últimos três anos, o que permitiu uma expansão significativa do projeto.

Atualmente, a Taça impacta diretamente as favelas, com 11.890 inscritos, dos quais 2.168 avançam para as eliminatórias e fases finais. No Paraná, 96 times estão participando do campeonato e a final acontecerá no dia 21 de setembro.

Cadeiras na ONU

A Cufa pauta suas ações em projetos sociais e de valorização da cidadania. No período de pandemia, as ações ganharam ainda mais força com a distribuição de alimentos e itens básicos de higiene. A central também tem projetos de arte e cultura, está sempre atenta ao bem-estar e às políticas de segurança das favelas.

A central é reconhecida internacionalmente e tem três cadeiras na ONU(Habitação, Juventude e Afrodescendência). A Cufa desenvolve ainda projetos de empreendedorismo, esporte e uma atenção voltada às famílias e à saúde dos moradores das favelas.