Zeca Dirceu reúne 600 lideranças em festa de aniversário solidária

Cerca de 600 lideranças de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral participaram da festa de aniversário do deputado federal e pré-candidato a prefeito de Curitiba, Zeca Dirceu, que aconteceu no último domingo (9), na sede campestre do Sindijus, em Almirante Tamandaré. O evento contou com a Copa Zeca, um campeonato de futebol, uma batalha de breaking e apresentações das escolas de samba Enamorados do Samba e Leões da Mocidade.

Cada convidado levou 1 kg de alimentos, o que reforçou o caráter solidário do evento, e os donativos arrecadados serão destinados a duas creches do bairro CIC.

Participaram da festa o ex-governador do Paraná, Roberto Requião; a deputada estadual Ana Julia Ribeiro; os vereadores Dalton Borba e Giorgia Prates; o superintendente estadual do DNIT, Hélio Gomes; o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Fernando Marinho Mezzadri; o reitor do IFPR, Adriano Willian da Silva Viana Pereira; cerca de 30 pré-candidatos a vereadores e vereadoras de Curitiba e Região Metropolitana; e outras lideranças de movimentos sociais e partidos.

Requião afirmou que acompanha Zeca desde o início de sua carreira política, na prefeitura, no estado e agora, no Congresso Nacional. “O Zeca tem mostrado ser diferente do conjunto do Congresso Nacional, ele tem consistência política, uma visão do que é soberania e respeito ao projeto nacional. Parabéns, meu abraço”, disse.

A deputada estadual Ana Julia Ribeiro destacou que Zeca Dirceu está sempre presente em todas as lutas. “Eu não poderia deixar de comemorar o seu aniversário, Zeca. Parabéns e que essa nova fase te dê muito mais energia para lutar pelo povo brasileiro”, expressou.

O aniversariante concluiu que a mobilização do povo que se fez presente em sua festa serve de motivação para que ele trabalhe cada vez mais pela transformação econômica e social que o Brasil tanto precisa. “Estar com meus amigos de Curitiba, Região Metropolitana e Litoral tem sido cada vez mais constante. Meu compromisso é estar cada vez mais aqui com vocês, juntos encarando as lutas e desafios”, disse. “Contem não somente comigo aqui, mas com a minha atitude certeira lá em Brasília para termos mais obras, programas e investimentos do Governo Federal”, afirmou.

O deputado ainda aproveitou o encontro com lideranças para afirmar que política não se faz sozinho, mas sim com o coletivo. “Política se faz lá na ‘ponta’, na periferia e nos bairros. Cobrem mesmo a presença do nosso mandato aqui em Curitiba e contem sempre comigo”, reiterou.

Festa solidária e popular

Zeca Dirceu explicou a importância de envolver a comunidade em sua festa de aniversário. “Promover a Copa Zeca, colocar nosso povo em campo para ter momentos de lazer também é uma forma de estar próximo das demandas do povo de Curitiba e atendê-los no que for necessário”, afirmou. Quatro times participaram da competição de futebol e o deputado premiou o campeão com a “Taça da Copa Zeca”, além de medalhas para os jogadores.

O torneio contou com a presença do atleta profissional Jonathan Moreira, que já jogou no Inter de Milão e também no Athletico Paranaense. A copa e a festa também contaram com a torcida organizada Os Fanáticos, também do Athletico Paranaense.

Nas batalhas de breaking, estilo de dança urbana da cultura do hip hop, oito B-Boys competiram entre si e o atleta Anderson de Lima levou a taça. “O breaking já é um esporte olímpico, que é muito comum nas periferias e incentivar esse tipo de cultura popular é cada vez mais necessário”, afirmou o deputado.

A festa foi finalizada com apresentações das escolas de samba de Curitiba Enamorados do Samba e Leões da Mocidade, que envolveram toda a multidão em um samba animado. “Agradeço as escolas que mais uma vez abrilhantaram e animaram nossa festa”, disse.

“Eu acredito na importância de envolver toda a comunidade em atividades culturais, como esporte, dança e música, pois isso fortalece os laços e promove um ambiente mais inclusivo e participativo para todos”, concluiu o aniversariante.