Matinhos seleciona estagiários de nível superior

A Prefeitura de Matinhos, lançou nesta segunda-feira (28), o processo seletivo nº 003/2019 para estágio nível superior.

O certame é aberto para estudantes de Direito (4 vagas); Administração Pública, Gestão Pública Tecnologia em Gestão Pública e Gestão Pública Municipal (3); Administração e Graduação em Gestão e Empreendedorismo (1).

O auxílio oferecido é de R$ 954,00, mais R$ 170,00 de ajuda para o transporte.

Inscrições devem ser feitas através do endereço: http://ti.matinhos.pr.gov.br:2018/inovar/login_page.php até as 23h59 do dia 15 de fevereiro.

Os candidatos serão classificados através de prova objetiva. A prova será aplicada na data de 24 de fevereiro.

O Edital com o regulamento saiu no Diário Oficial dos Municípios do Paraná nº 1.682, do dia 28 de janeiro, a partir da página 133. http://www.diariomunicipal.com.br/amp ou acesse aqui no Correio do Litoral

Fonte: Concurso News