Sesa registra mais 8 mortes por covid e 3 por dengue no Litoral

Boletim semanal da covid-19 mostra que o Litoral tem 14 novos casos e oito mortes confirmadas. Os números da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) se referem a casos e mortes ocorridos neste mês de junho e em meses anteriores.

As novas confirmações foram em Paranaguá (6), Guaratuba (4), Pontal do Paraná (2), Morretes (1) e Antonina (1).

Das 8 mortes, 4 aconteceram em Guaratuba, 3 em Paranaguá e 1 em Pontal do Paraná.

O Litoral soma 81.869 casos da covid-19 registrados desde o início da pandemia, sendo 35.002 em Paranaguá. A covid e suas complicações já causaram 1.379 mortes no Litoral do Paraná.

Publicidade

Em todo o Paraná, foram registrados mais 1.428 casos e 25 óbitos em decorrência da covid-19. Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná teve 2.932.792 diagnósticos positivos e 46.149 mortes pela doença.

Dengue tem redução de novos casos

Em relação à dengue, o Informe Epidemiológico de Arboviroses, divulgado pela Secretaria estadual da Saúde nesta terça-feira (20), registra 6.771 novos casos da doença, 10 óbitos pela doença e mais 7.818 notificações.

Com a atualização, o Estado contabiliza 100.686 confirmações de dengue, 78 óbitos e 316.031 notificações no atual período epidemiológico, iniciado em 31 de julho de 2022 e que será concluído em 40 dias. É um dos períodos com maior número de casos e mortes. Mas o resultado da semana representa uma redução de 26% em comparação com o boletim anterior.

Os 10 óbitos relatados no boletim desta semana ocorreram entre os meses de março e maio, em seis municípios do Paraná.

Dentre eles, estão três pessoas residentes no Litoral: um homem de 66 anos de Guaratuba, e outro homem e uma mulher, com 30 e 73 anos, ambos de Pontal do Paraná.

Na região, ocorreram mais 417 casos, 77% a menos que na semana passada. Foram 160 novas confirmações em Paranaguá, 84 em Matinhos, 96 em Guaratuba, 70 em Pontal do Paraná e 7 em Antonina. Não houve nenhum caso confirmado em Guaraqueçaba e em Morretes neste boletim.

O Litoral soma 7.178 casos confirmados de dengue e 8 mortes, sendo 4em Matinhos, 2 em Pontal do Paraná, 1 em Paranaguá e 1 em Guaratuba.