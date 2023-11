Começa no dia 1º a temporada de cruzeiros que traz expectativas a todo o Litoral do Paraná

MSC Armônia | foto: TCP Divulgação

De dezembro a março, Paranaguá será ponto de embarque fixo na temporada de cruzeiros com rota pela América do Sul. Serão 16 paradas de dois navios no Porto de Paranaguá entre 1º de dezembro de 2023 e 8 de março de 2024.

O navio MSC Lirica, com capacidade para 2,6 mil passageiros, passará 15 vezes pelo litoral paranaense. Além disso, o porto vai receber uma parada do navio MSC Musica, com mais de 3,3 mil passageiros.

“Antigamente, era necessário ir até Santos ou outro porto brasileiro para fazer uma viagem de cruzeiro. Agora, são os turistas de outras localidades que virão até o Paraná, às vezes alguns dias antes do embarque, e vão movimentar a rede hoteleira, os restaurantes e serviços dos municípios da região”, afirmou o diretor-presidente da Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

Em cada parada do MSC Lirica, cerca de 400 passageiros poderão embarcar em Paranaguá. Outras 2 mil vagas estão reservadas para embarques em outras atracações da rota.

Entre os 40 mil passageiros que devem passar pelo Litoral em todas as paradas programadas, mais da metade deve ser composta por estrangeiros, e o ticket médio de gasto com turismo de cada pessoa é estimado em mais de R$ 500.

Além de movimentar a economia durante a temporada, a entrada do litoral paranaense na rota de cruzeiros também poderá fomentar o turismo na região no médio e longo prazo. “A companhia que opera estes cruzeiros estima que 87% dos turistas voltam às cidades onde os navios fazem parada. Isso é importante porque não serão visitantes esporádicos, mas potenciais turistas que vão voltar ao nosso Estado”, afirmou o diretor da Viaje Paraná.

Além do roteiro do verão de 2023/2024, a MSC já confirmou que Paranaguá estará na rota de cruzeiros do ano seguinte. Além disso, há a possibilidade de outras companhias incluírem o litoral paranaense no itinerário.

Receptivo

Um espaço, ao lado do Santuário de Nossa Senhora do Rocio, vai funcionar como receptivo dos passageiros que vão embarcar ou desembarcar dos navios. Também será possível partir do local para passeios de barco pela baía de Paranaguá. O governo estadual e a MSC criaram uma expectativa de que os passageiros façam passeios pelas demais seis cidades do Litoral.

Outro ponto será instalado na Praça de Eventos, no Centro Histórico, onde haverá tendas para comercialização de produtos típicos dos municípios da região e um palco para apresentações culturais.

As paradas do MSC Lirica vão acontecer todas as sextas-feiras a partir de 1º de dezembro. As duas primeiras passagens do navio por Paranaguá já estão com as vagas esgotadas. O MSC Musica vai passar pelo litoral paranaense no dia 23 de dezembro.