AABG conquista bronze em etapa do Estadual de Basquetebol

Gustavo Leal, Lael Maier, Oirson Neto e Matheus Vernillo

Os atletas Matheus Vernillo, Neto Oirson, Lael Maier e Gustavo Leal, da AABG (Associação Amigos do Basquetebol de Guaratuba) conquistaram o terceiro lugar na terceira etapa do Campeonato Estadual de Basquetebol, realizada em Mandaguari, Norte do Paraná, neste fim de semana. Eles venceram quatro dos cinco jogos disputados no sábado (10), na modalidade 3×3, categoria sub-15 (faixa etária abaixo de 15 anos).

A primeira vitória da equipe guaratubana foi de 12×2 sobre o time de Joaquim Junqueira. Sucessivamente venceram Mandaguari por 9×2 e 8×6 sobre Londrina, favorito do campeonato.

Nas semifinais foram derrotados por Mandaguari e voltaram a vencer por 12×8 sobre a equipe de Centenário do Sul, o que garantiu a terceira colocação.

BCA Londrina foi a equipe vencedora dessa etapa, seguida de Mandaguari,que ficou em segundo lugar.

Sobre a AABG

A AABG é uma Associação que há três anos vem revelando talentos no basquetebol e representando a cidade em diversos campeonatos no Paraná.

Presidida pelo empresário João Ferreira, tem como treinador o massoterapeuta e quiropraxista Carlos Vaz – ambos atuam como voluntários.

Sem recursos próprios, a equipe viajou para Mandaguari com transporte cedido pelo Município de Guaratuba, mas a alimentação dos atletas durante o campeonato foi garantida por meio de uma campanha nas redes sociais, que arrecadou recursos financeiros e alimentos não perecíveis e complementada pelos próprios atletas.

Representatividade

Esta é a segunda vez consecutiva que a AABG sobe ao pódio. A primeira foi na segunda etapa do Campeonato Estadual realizada em Guaratuba no mês de julho. Nessa etapa, a equipe guaratubana também conquistou o terceiro lugar na categoria sub-15.

Sub-17 vence dois jogos, mas não foi para a final

O time da categoria Sub-17 da AABG, formado por Nicolas Henrique Granzotto, Samuel Sobanski, Kaio Zak e Oirson Neto, venceu duas partidas no Campeonato Estadual, mas não foi para as quartas de finais. A equipe ficou em sexto lugar na disputa que contou com 12 times do estado do Paraná.

A primeira conquista foi de 9×5 contra o Umuarama e a segunda foi de 10×9 contra BCA Londrina.

No terceiro jogo, contra Mandaguari, perderam por 7×5 e foram eliminados, ficando em sexto lugar no ranking.

A próxima etapa do Estadual será em Francisco Beltrão e o time já está se preparando para obter uma melhor performance.