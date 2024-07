Ação do MPF e MPPR pede anulação de licença para o porto de Pontal do Paraná

Ação do MPF e MPPR pede anulação de licença para o porto de Pontal do Paraná

MPF e MPPR apontam ausência de consulta livre, prévia e informada das comunidades tradicionais e indígenas afetadas

Maquete digital 3D do terminal de contêineres de Pontal do Paraná (antigo Porto Pontal)

O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR) ajuizaram ação civil pública para anular a licença prévia de instalação do porto de Pontal do Paraná, denominado Maralto Terminal de Contêineres. Segundo a ação, as comunidades originárias e tradicionais afetadas não foram consideradas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e ouvidas por meio de consulta livre, prévia e informada, como exigem normas constitucionais e internacionais, como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A ação, com pedido de liminar, foi ajuizada contra a Maralto Terminal de Contêineres S.A., o Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas). Além da anulação da licença prévia de instalação e operação do empreendimento, o MPF e o MPPR pedem a proibição de expedição de nova licença de instalação ou operação do terminal portuário até o julgamento da ação. Dessa forma, a fim de sanar os vícios apontados, os ministérios públicos pedem que a Funai seja condenada a exigir a realização de consulta às comunidades indígenas e a elaboração de novo Estudo de Componente Indígena (ECI) do terminal.

Os MPs pedem, ainda, que a Maralto Terminal de Contêineres deve ser condenada a elaborar o Estudo de Impacto Ambiental referente ao terminal, garantindo a consulta às comunidades. Por fim, que o Ibama seja condenado a apresentar à empresa Maralto novo Termo de Referência e a exigir a realização de novo EIA/Rima do Terminal Portuário, após a realização da consulta às comunidades afetadas, bem como a aprovação do novo ECI pela Funai.

Irregularidades – Segundo a ação, o EIA realizado pela Maralto Contêineres não realizou estudo específico sobre nenhuma das comunidades tradicionais que estariam dentro da área de influência do empreendimento – região em um raio de 8 km do local onde está prevista a instalação do porto. A definição dessa área de influência está na Portaria Interministerial nº 60/2015, que trata de procedimentos administrativos que disciplinam a atuação da Funai e Ibama nos processos de licenciamento ambiental, explicam os ministérios públicos.

Com base nesse referencial, laudo técnico elaborado pela Secretaria de Pesquisa e Análise do MPF aponta que o empreendimento intercepta parcialmente os territórios indígenas da Ilha da Cotinga e Sambaqui, bem como 16 comunidades com características de tradicionalidade. “Todas essas comunidades tradicionais e parcialmente tradicionais que estão dentro do raio de 8 km – além de outras mais distantes que pudessem ser direta ou indiretamente afetadas – foram totalmente ignoradas pelo Estudo de Impacto Ambiental da Maralto Contêineres, que não abordou na área de influência direta os impactos que seriam causados nessas comunidades”.

Além disso, a ação destaca que tanto a elaboração do EIA/Rima como a expedição das licençaspPrévias e de instalação ocorreram antes mesmo da apresentação do ECI à Funai, “o que deixa claro o desinteresse e a despreocupação da Maralto Contêineres com os indígenas que sofrem o impacto do empreendimento portuário”. Ainda segundo o MPF e o MPPR, “apesar dos vícios na elaboração do EIA e da falta de participação da população interessada durante o processo de licenciamento”, o Ibama expediu licença prévia ao empreendimento em novembro de 2010, com validade de 2 anos, renovada por mais 2 anos em março de 2013.

Em seguida, mesmo com o ajuizamento de ações populares contra a licença prévia emitida pelo Ibama, o órgão ambiental expediu licença de instalação ao terminal portuário da atual Maralto Contêineres, em maio de 2015. No entanto, os efeitos dessa licença ficaram suspensos entre 2015 e 2018 por força de decisão em uma das ações populares ajuizadas contra as licenças concedidas ao empreendimento.

Os Ministérios Públicos também apontam que o ECI do Porto foi apresentado à Funai apenas em dezembro de 2016, mais de um ano após a expedição da Licença de Instalação, em maio de 2015. De acordo com a ação, tal estudo foi realizado às pressas e de forma conjunta pelo Terminal Portuário Maralto Contêineres e pelo empreendimento da “Faixa de Infraestrutura” – estabelecido pela licença prévia aprovada em 2010 – como se fossem um só, “o que dificultou a compreensão da população afetada a respeitos dos impactos de cada empreendimento”.

“Nós visitamos as comunidades indígenas e as questionamos sobre a realização do Estudo de Componente Indígena que abarcou, de uma vez só, dois empreendimentos extremamente complexos. A confusão entre os indígenas foi evidente, isto é, eles não souberam, nas reuniões que pautaram o estudo, quando se falava de um ou outro empreendimento”, destacou a procuradora da República Monique Cheker.

A ação destaca que um dos principais problemas que faz com que o Ibama não considere as comunidades afetadas é a omissão existente na Instrução Normativa nº 184, de 2008. Ela é silente e inadequada à Convenção 169 da OIT. Assim, há o pedido também da declaração incidental de sua inconvencionalidade, com efeitos nacionais.

Nova licença – Após o término da validade da licença de instalação concedida em 2015, o Ibama iniciou as diligências para expedição de nova licença de instalação do Terminal Portuário Maralto. Mesmo após recomendação conjunta do MPF e do MPPR para tentar impedir a expedição da autorização, o Ibama concedeu a Licença de Instalação 1482/2023, publicada em janeiro de 2024. Nova recomendação conjunta dos Ministérios Públicos foi enviada ao Ibama, que não acatou o pedido para anulação da licença concedida ao empreendimento.

Além disso, a ação cita que, em 19 de junho, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a nulidade do EIA/Rima e da Licença Prévia da “Faixa de Infraestrutura de Pontal do Paraná”. Segundo o Ibama, tal licença é uma das condicionantes para a instalação e operação do Terminal Maralto de Contêineres. Diante dessa decisão, o MPF e o MPPR entendem que, por consequência, a Licença de Instalação 1482/2023 também deve ser reconhecida como nula, tendo em vista que foi concedida com base em documentos com nulidades.