Acesso a Caieiras pela rua Marechal Hermes terá pare-e-siga

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a rua Marechal Hermes (PR-807), em Guaratuba, vai operar em pare-e-siga na próxima terça-feira (11), das 10h às 17h.

O trecho vai passar por substituição de postes e cabos da rede elétrica, realizada pela Copel. De acordo com a empresa, a obra vai mobilizar vários caminhões e mais de 80 profissionais.

Desde a terça-feira (4), a rua Marechal Hermes, (ou avenida Engenheiro Ayrton Cornelsen) passou a ser o único acesso para bairro Caieiras. O acesso ao ferry boat passou a ser feito exclusivamente pela avenida Antônio dos Santos Miranda (PR-412). A mudança, informada pela prefeitura, ocorre em virtude das obras da Ponte de Guaratuba.

O trecho contará com sinalização provisória e presença do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar do Paraná (PMPR) acompanhando as atividades. Usuários devem seguir com cautela pelo trecho e atenção redobrada.