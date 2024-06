Acordo com Petrobras vai destinar R$ 543 mil para Parque Lagoa do Parado

Foto: Maria Wanda de Alencar

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) vai destinar R$ 542.880,00 para elaboração do plano de manejo do Parque Municipal Natural Lagoa do Parado, em Guaratuba. A unidade de conservação foi criada há 20 anos. Parte dos recursos, serão destinados para o município garantir a proteção efetiva do parque.

O projeto conta com parceria da UFPR Litoral, Instituto Água e Terra (IAT), Gestão da APA de Guaratuba, Polícia Ambiental, além de órgãos municipais.

Os valores são decorrentes do termo de acordo judicial (TAJ) celebrado entre o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Paraná e a Petrobras, com a participação do Funbio e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). A indenização é motivada pelo rompimento no poliduto Olapa (Oleoduto Araucária-Paranaguá) da Petrobrás, na Serra do Mar, em março de 2001, que causou o vazamento de mais 50 mil litros de óleo diesel no rio Nhundiaquara e na Baía de Antonina.

O chamamento público que inclui o Parque Lagoa do Parado faz parte Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Paraná – TAJ Litoral do Paraná. Outras unidades de conservação do Litoral receberão recursos.

Parque Natural Municipal Lagoa do Parado foi criado em 2004

O Parque Natural Municipal Lagoa do Parado foi estabelecido pelo Decreto Municipal nº 5.756/2004 e abrange cerca de 3.600 hectares no interior da Baía de Guaratuba.

“Localizada à margem esquerda do rio Cubatãozinho, na encosta da Serra do Mar, a lagoa do Parado é um rio que inunda uma imensa área verde em dias de chuva”, explica a engenheira agrônoma, Maria Wanda de Alencar.

O Parque Municipal está inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba, confrontando com a porção sul do Parque Nacional Saint Hilaire/Lange.

Em 2017, foi incluída na lista de Zona Úmida de Importância Internacional, denominada “Sítio Ramsar”, pelo Ministério do Meio Ambiente, utilizado como principal instrumento para proteger áreas úmidas e habitats aquáticos importantes para a conservação de diversas espécies.

