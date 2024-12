“Amigos do Mar” fecha o ano com prêmio às crianças, adolescentes e apoiadores

Fotos: Divulgação

Após um ano de atividades, experiências de natureza e formação cidadã, aconteceu na quinta feira (19), o encerramento das atividades projeto Amigos do Mar em uma festa na praia de Caieiras, em Guaratuba.

No evento, o Instituto Guaju, responsável pelo projeto, também premiou pessoas e entidades que colaboraram com o projeto ao longo do ano. Receberam o 1° Prêmio Transformador Socioambiental o Conselho da Capela N.S Aparecida, a Agência Sicoob Guaratuba, o Ecopark Vila Vane, a Escola Municipal Máximo Jamur, a juíza Marisa de Freitas, além dos monitores voluntários que se dedicaram ao projeto.

As 60 crianças e adolescentes participantes do projeto em 2024 foram agraciadas com a medalha de “Boa Conduta” pelo compromisso em evoluírem como cidadãos melhores para um mundo melhor. O ponto alto da cerimônia foi a entrega das medalhas “Amigo do Mar destaque” nas categorias Liderança, Proatividade, Pontualidade, Empatia, Superação, Ursinha Carinhosa e Mão Amiga.

Além dos familiares e convidados, participaram como mesa de honra o futuro prefeito de Guaratuba Maurício Lense, o vereador Itamar Junior, a diretora administrativa do Guaju, Núbia Marama Antochevis, a monitora Viviane Aparecida, a mãe Thaisa de Paula e o gerente da agência do Sicoob de Guaratuba, Romildo Vieira.

O idealizador e coordenador do Amigos do Mar, professor Fabiano Cecílio da Silva, destacou a importância de projetos como esse para a criação de uma cultura de cidadãos do universo, preocupados com as pessoas, com a natureza e com o ecossistema local. “São 17 anos de história em prol desta causa que já transformou mais de 800 crianças e adolescentes através da educação ambiental”, destacou Fabiano.