Apreendidas redes de pesca predatória em Guaratuba

Foto: 2 ° Pel Amb -FV Guaratuba

A Polícia Ambiental, em patrulhamento pela costa de Guaratuba, encontrou, nesta terça-feira (21) uma redes de espera fixa armada irregularmente dentro da meia milha náutica,

A colocação dessas redes seja perpendicular, seja paralela à praia, na distância de até meia milha – cerca de 805 metros – funciona como cerco e contraria a Portaria 085/2009 do IAP. Além de ser uma forma de pesca predatória, traz riscos para banhistas e surfistas.

Durante a fiscalização, também foram abordadas 3 embarcação e cinco pessoas.

No total, foram apreendidas 80 metros de rede de malha 17cm, com 5 metros de altura, e 70 metros de rede malha 16cm, com 5 metros de altura. Os petrechos foram levados para a sede do 2º Pelotão da Polícia Ambiental, no bairro Mirim, em Guaratuba.