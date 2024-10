Balsa da travessia de Guaratuba colide com embarcações na hora de atracar

Uma balsa da travessia da baía de Guaratuba teve dificuldades de atracar e acabou colidindo com outras duas embarcações e com o flutuante do porto de embarque, no final da noite de terça-feira (15).

De acordo com passageiros, foram 20 minutos de tensão. O caso aconteceu por volta das 23h30, no porto 1, do lado de Caieiras. Durante a tentativa de atracagem houve vários choques, inclusive danificando uma das embarcações.

Vídeos foram gravados por passageiros e divulgados nas redes sociais.

Vídeo compartilhado nas redes sociais

A empresa responsável pela operação do ferry-boat, a Internacional Marítima, informou, em nota, que a causa foi um problema na balsa Grega II: “A rampa não ergueu, e ao atracar no porto 1, o flap pegou no flutuante, entortou e travou, mas nossa equipe de manutenção logo resolveu o problema, o que levou alguns minutos a mais para o desembarque”.

A situação acontece poucos meses antes do início da temporada de verão, o que aumenta a preocupação dos usuários. O Correio do Litoral solicitou mais esclarecimentos da Internacional Marítima e também do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem), autarquia do Governo do Estado responsável pela fiscalização do ferry boat.