Caminhoneiros de Guaratuba fazem novo protesto no ferry boat

Caminhoneiros de Guaratuba fazem novo protesto no ferry boat

Foto: Colaboração

Caminhoneiros bloquearam o acesso ao ferry boat na baía de Guaratuba, na tarde desta segunda-feira (12). O bloqueio durou alguns instantes, mas logo o acesso foi liberado.

Eles protestam contra a proibição de travessia de caminhões articulados durante o dia. Só podem ser transportados entre a meia-noite e às 6h. A restrição está vigente desde 2022.

Eles aguardam uma resposta do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) responsável pela regulação do transporte pelo ferry boat. O candidato a prefeito Maurício Lense (Pode) e os vereadores Itamar Junior (PRTB), Edna Castro (Pode), Ricardo Borba (Pode) e Juliano Petruquio (MDB) defendem os caminhoneiros que moram em Guaratuba e são os mais prejudicados pela proibição.

Com apoio de Lense, os vereadores encaminharam pedidos aos deputados estaduais Denian Couto (Pode) e Anibelli Neto (MDB) para eles pedirem a junto ao Governo do Estado e ao DER revogarem a medida para os motoristas da cidade.

Os caminhoneiros aguardam uma resposta e ameaçam fazer novos protestos e bloqueios se não forem atendidos.