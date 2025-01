Corpo de Bombeiros alerta para cuidados na praia com chuva

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

O verão é uma estação marcada pelas altas temperaturas e, também, pelas chuvas características da época. No Litoral do Paraná, episódios de precipitação têm sido registrados nesta semana, mas sem frustrar a programação dos veranistas que continuam aproveitando as areias paranaenses.

De acordo com a Defesa Civil, as chuvas mais persistentes devem perder força a partir desta quarta-feira (8), quando é esperado um acumulado de 20 milímetros na região. “Nos próximos dias, a tendência é o tempo melhorar na maioria dos municípios, com exceção de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, que ainda permanecem com 20 a 30 milímetros até quinta-feira (9)”, destaca o capitão Marcos Vidal, assessor de comunicação da Defesa Civil.

Embora a chuva não seja necessariamente um impeditivo para frequentar a praia, é essencial redobrar a atenção, especialmente em caso de tempestades ou descargas elétricas.

A capitã Tamires Silva Pereira, do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), reforça que a segurança dos banhistas começa com a escolha de locais monitorados e protegidos por guarda-vidas. “Procure sempre o local protegido por guarda-vidas. Obedeça à sinalização por bandeiras e placas, e supervisione constantemente as crianças, mantendo-as próximas e, no máximo, a um braço de distância. Além disso, se fizer consumo de álcool, não entre no mar”, orienta.

Durante os dias de chuva, o risco de raios exige atenção especial. “Em caso de descarga elétrica, o serviço de guarda-vidas será encerrado, o que será indicado com a bandeira dupla vermelha, sinalizando a interdição da praia. Nessa situação, é fundamental baixar os materiais de imediato e procurar um local seguro, longe de postes e árvores, preferencialmente uma edificação de alvenaria equipada com proteção contra descargas elétricas”, alerta a capitã.

É preciso evitar ainda a proximidade de árvores e objetos metálicos altos, como guarda-sóis e cercas, que podem atrair raios. Caso esteja na água, a orientação é a saída imediata, já que a água salgada aumenta significativamente o risco de descargas elétricas.

O Corpo de Bombeiros está presente nas praias paranaenses com guarda-vidas atuando em solo, nos postos de atendimento e em toda a extensão de areia, além de equipes na água, em helicópteros e com o suporte de drones. Desde 14 de dezembro, os bombeiros já realizaram mais de 660 resgates no mar, além de terem registrado 44 casos de afogamento. Houve 10 mortes por afogamento no Litoral do Paraná.