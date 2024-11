Dois homens são presos por homicídio e ocultação de cadáver em Guaratuba

Foto: PCPR

Polícia Civil e Polícia Militar prenderam preventivamente dois homens, de 34 e 43 anos, pelo homicídio que vitimou Jucélio Garcia e por ocultação de seu cadáver. As capturas aconteceram na manhã desta sexta-feira (8), em Guaratuba.

Conforme apurado, o crime aconteceu no dia 24 de setembro deste ano, sendo o cadáver encontrado enterrado em uma cova no meio da mata, no bairro do Castel Novo, em 27 de setembro.

De acordo com o delegado Gabriel Rocha, as diligências tiveram início Imediatamente após o encontro do corpo da vítima. De acordo com a olícia Civil, quatro homens foram apontados como sendo os autores do crime.

“Dessa forma, representamos pela prisão preventiva dos suspeitos e pela busca e apreensão em dois endereços vinculados a eles, sendo os respectivos mandados expedidos pela Vara Criminal de Guaratuba. Durante a operação, dois dos suspeitos foram encontrados e capturados, outros dois seguem foragidos e nada de ilícito foi encontrado nas residências”, explica.

O delegado ainda ressalta que todos poderão responder pelos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela utilização de recurso que torne impossível a defesa da vítima, ocultação de cadáver e associação criminosa.

Os preso foram encaminhados ao sistema penitenciário para os demais procedimentos. As diligências prosseguem a fim de capturar os foragidos.

Denúncias – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização dos outros dois envolvidos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.