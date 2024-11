Foto ilustrativa: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR,) com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), prendeu em flagrante dois homens, de 37 e 47 anos, suspeitos da prática do crime de estelionato. A captura aconteceu na tarde desta quinta-feira (31), em Itapoá, no Litoral catarinense.

Conforme as apurações, os suspeitos teriam aplicado o golpe do bilhete premiado em Guaratuba. Eles convenceram a vítima de que aquele bilhete era o sorteado na Loteria Federal, e que, se ela não comprasse, o prêmio em questão não seria liberado.

De acordo com o delegado Gabriel Rocha, o prejuízo causado foi de aproximadamente R$ 2 mil. “Imediatamente após o registro do boletim de ocorrência noticiando a prática do golpe, a equipe de investigação da PCPR, em conjunto com a Segurança Pública de Guaratuba, iniciaram diligências no sentido de localizar os suspeitos. Após denúncia anônima, soube-se que a dupla havia se evadido para o município de Itapoá”, explica.

Após as capturas, ambos foram encaminhados para o sistema penitenciário.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – Caso seja vítima do crime de estelionato, o cidadão deve registrar um Boletim de Ocorrência (BO). O registro pode ser realizado via internet, no portal da PCPR de forma rápida.

Caso deseje, a confecção do documento pode ser feita de forma presencial na delegacia mais próxima.

A PCPR também solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra crimes de estelionato. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.