Federação PT-PCdoB-PV avisa: candidatos à Câmara de Guaratuba seguem na disputa

Deputado estadual Professor Lemos (PT), ao centro, com quatro dos sete candidatos: Professor Denis (PV), Professora Sandra, Professora Paulina e Iruam Borges

A Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PV e PCdoB, informa que a chapa de candidatos à Câmara Municipal de Guaratuba continua na disputa. São 7 nomes: 3 do PT, 2 do PV e 2 do PCdoB.

A divulgação acontece porque a candidatura a prefeito da Federação, Renato Marin (PV) foi indeferida pela Justiça Eleitoral e seu nome não foi substituído.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Federação explica

“O candidato a prefeito pela Federação Brasil da Esperança teve sua candidatura considerada inapta, no dia 16/09, não havendo tempo hábil para substituição. Nossos candidatos a vereador(a) seguem na disputa, normalmente.”

A chapa da Federação Brasil da Esperança à Câmara Municipal de Guaratuba

Iruam Borges (PT)

Professora Paulina (PT)

Professora Sandra (PT)

Dety Machado (PV)

Lucas do Bem (PV)

Professor Denis (PCdoB)

Fran Mendes (PCdoB)