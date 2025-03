Guaratuba recebe licença ambiental para a construção de novo Cras e CMEI no Castel Novo

Leandro Duarte, Célia Rocha, Mauricio e Simone Lense | fotos: PMG

A Prefeitura de Guaratuba recebeu, nesta terça-feira (11), a licença ambiental do Instituto Água e Terra (IAT) para a construção do terceiro Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), ambos no bairro Castel Novo.

A entrega da liberação ambiental contou com a presença do prefeito Maurício Lense, da secretária do Bem-Estar e Promoção Social, Simone Lense, do diretor regional do IAT, Leandro Duarte dos Santos, e da gestora da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba, Célia Rocha.

O CMEI do Programa Criança Feliz, do Governo Federal, terá um espaço de 455 m² e receberá um investimento de R$ 1,2 milhão. De acordo com a Prefeitura, terá capacidade para atender cerca de 70 crianças por turno e será voltada para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único e acompanhadas pelo Cras.

O novo Cras terá uma área de 1.200 m² e permitirá a descentralização do atendimento, ampliando o suporte a famílias em situação de vulnerabilidade. O investimento previsto para a obra é de R$ 1,3 milhão. O Cras terá recursos do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Família (Sedef).

Além do Cras e do CMEI, o bairro Castel Novo também deverá receber uma Unidade Básica de Saúde (UBS), um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e uma escola estadual.