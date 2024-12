Guaratuba terá fogos no Morro do Cristo e trio elétrico na Praia Central

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

Em Guaratuba, a programação do Ano Novo foi noticiada pela imprensa local e até o momento desta publicação não havia sido divulgada pela Prefeitura em suas redes.

A festa da virada está programada para começar às 22h dia 31, na avenida Atlântica, Praia Central, a cantora Fernanda Liz e Banda e o DJ Allan Caetano no trio elétrico.

A queima de fogos da meia-noite, de baixo estampido, acontece no alto do Morro do Cristo.