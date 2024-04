Guaratuba: vereadores deixam base e anunciam apoio a Maurício e Evani

Reunião no escritório de Jean Colbert, presidente do Podemos, que selou os novos apoios: (esq,) Jean, Evani, Ido Hepp e Petruquio; (dir.) Ananias, Itamar Cidral, Itamar Junior e Maurício.

Os vereadores Itamar Junior e Juliano Petruquio anunciaram nesta terça-feira (2) apoio à pré-candidatura de Maurício (Podemos) e Evani (MDB) a prefeito e vice-prefeita de Guaratuba.

São as primeiras baixas oficiais na base do prefeito Roberto Justus (PSD) e na aliança da pré-candidata Fernanda Monteiro (PSDB). A decisão de Itamar, atual presidente do PRTB, ganha importância especial pelo fato de ele ser o 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara e por ocupar, até há poucos dias, a função de líder do prefeito no Legislativo.

Presidente municipal do PRTB, ele informou ao Correio do Litoral que ficou aproximadamente 8 meses como líder. “A liderança não deu certo pelas inconsistências do governo Roberto”, disse. “Minha saída da liderança e do bloco político se deve principalmente à falta de consideração”.

Juliano Petruquio foi eleito pelo MDB, na oposição, mas não se desfiliou apesar de passar para a situação durante o mandato. “Eu sou vereador eleito pelo MDB, até o momento continuo no partido e tudo indica que tentarei reeleição no meu partido”, afirmou. “Sempre tive um relacionamento bom com a cúpula do partido”, declarou ao Correio. Juliano Petruquio é considerado uma das novas lideranças populares e um dos principais representante da população pobre na Câmara.

Com os dois apoios, já são quatro na aliança de oposição, que só tinha dois até ontem: Edna Castro (Cidadania) e Ricardo Borba (Republicanos). A base do prefeito ainda conta oficialmente com 9 vereadores.