Homem é preso e multado em R$ 30 mil por desmatamento na área rural de Guaratuba

Fotos: Pelotão Ambiental de Guaratuba

Em cumprimento da jornada 4 da Operação Protetor, policiais do Batalhão de Policia Ambiental – Força Verde realizaram, neste sábado (5), um patrulhamento na zona rural de Guaratuba, na divisa com Estado de Santa Catarina.

A equipe do Pelotão Ambiental de Guaratuba percorria a Estrada Principal da Itinga, quando se deparou com um flagrante de desmatamento. De acordo com o relato policial, um homem realizava o corte de árvores nativas com emprego de motosserra e uso do fogo, sem as autorizações do órgão ambiental competente. A região faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba, unidade de conservação estadual.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil, no Centro de Guaratuba. Foram lavrados dois autos de infração contra ele o valor de R$ 30 mil.