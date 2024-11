Indiciados o motorista e o dono do caminhão de acidente que matou nove pessoas

Foto: PRF

A Polícia Civil do Paraná indiciou dois homens pelo acidente que resultou na morte de nove pessoas em outubro, na BR-376, em Guaratuba.

O motorista do caminhão foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, crime tipificado no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. O proprietário do veículo foi indiciado por homicídio culposo conforme o artigo 121, § 3º, do Código Penal, cuja pena é de 1 a 3 anos.

Com a conclusão das investigações, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público.

No dia 20 de outubro, uma van que transportava jovens de uma equipe de remo de Pelotas (RS) de volta para casa foi atingida por uma carreta contêiner, carregada de autopeças.

O acidente foi por volta das 21h40. A carreta atingiu van de turismo, a tirou fora da pista e ainda caiu sobre ela. Apenas um ocupante sobreviveu. O motorista da carreta, de 30 anos, não se feriu. Um outro motorista de um carro de passeio, também atingido pela carreta, sofreu apenas ferimentos leves.

Havia 10 pessoas na van. O único sobrevivente foi o atleta João Milgarejo, de 17 anos, que foi atendido em hospital de Joinville. Os mortos foram Samuel Benites Lopes, 15 anos; Henri Fontoura Guimarães, 15 anos; João Pedro Kerchiner, 17 anos; Helen Belony, 20 anos; Nicole da Cruz, 15 anos; Angel Souto Vidal, 16 anos; Vitor Fernandes Camargo, 17 anos; Oguener Tissot (coordenador), 43 anos; eRicardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos.