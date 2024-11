Itaipu e Parquetec lançam convênio para pesca artesanal e aquicultura familiar

Mercado Municipal de Pescados de Matinhos | foto: Nosso Litoral

A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec lançam, na próxima segunda-feira (11), em Matinhos, um convênio no valor de R$ 9 milhões para a pesca artesanal e a aquicultura familiar em todo o Paraná e em parte do Mato Grosso do Sul.

Durante a manhã, serão realizadas visitas técnicas em associação de maricultura e no Mercado Municipal de Pescados de Matinhos; à tarde, haverá um evento para marcar a assinatura do convênio.

O projeto “Desenvolvimento e diagnóstico do setor pesqueiro: aquicultura familiar e pesca artesanal” , terá vigência de 33 meses e dará assessoria técnica e administrativa, além da gestão de informações socioeconômicas e ambientais.

O objetivo é impulsionar o desenvolvimento sustentável das comunidades pesqueiras, preservando os usos múltiplos das águas e seguindo políticas do Ministério da Pesca e Aquicultura. Serão alocados recursos para promover o desenvolvimento socioeconômico e conservação ambiental, assistência e estruturação técnica, em diversas vertentes, atendendo demandas específicas com transparência e equidade.

O convênio abrange a área de influência da Itaipu, que são os 399 municípios do Paraná e 35 municípios do Mato Grosso do Sul.

No Lago de Itaipu

Entre os dias 18 e 24 de outubro, a Itaipu Binacional promoveu reuniões com líderes das entidades ligadas à pesca artesanal e profissional na região lindeira do reservatório de Itaipu. Nos encontros foi detalhado o convênio que será firmado.

As visitas incluíram a Associação de Pescadores e Piscicultores do Lago de Itaipu de Foz de Iguaçu (Aplifi); Colônia de Pescadores Itaipulandiense; a Colônia de Pescadores Profissionais Z-15; Colônia de Pescadores Z-12; Associação dos Pescadores Profissionais de Mercedes; Colônia de Pescadores Profissionais de São Francisco; Colônia de Pescadores Profissionais Z-11 de São Miguel do Iguaçu; Colônia São Pedro de Pescadores Profissionais Artesanais de Santa Terezinha de Itaipu; Associação Bragadense dos Pescadores; Associação dos Pescadores Artesanais de Guaíra (Agua) e Região; e Colônia de Pescadores Nossa Senhora dos Navegantes de Santa Helena.

Cada uma das 12 associações visitadas indicará quatro representantes para o evento no Litoral, preferencialmente incluindo duas mulheres para garantir representatividade.

“Decidimos fazer o lançamento (do convênio) em Matinhos para ter contato com os pescadores daquela região. Essa troca de experiências é muito boa para o conhecimento e para a troca de informações, pois no litoral paranaense eles têm um processo diferente, especialmente na venda do pescado. Foi por isso que optamos por levar os pescadores daqui (da região Oeste) para lá, para que pudessem conhecer a realidade e outras experiências”, explicou a gerente da Divisão de Reservatório da Itaipu, Simone Benassi.