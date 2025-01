Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, na manhã desta quarta-feira (29), o financiamento de R$ 6,4 bilhões para obras que vão qualificar e modernizar 605 quilômetros de estradas no Paraná. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o apoio à concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável por administrar rodovias que conectam o Litoral, Campos Gerais e Norte Pioneiro Paraná. São R$ 829 milhões em financiamento direto e R$ 5,55 bilhões em emissão de debêntures.

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) celebrou os investimentos. “Com o governo Lula teremos mais segurança e agilidade nas estradas, beneficiando a população e a produção do Paraná”, afirmou. Gleisi destacou no pacote de obras a triplicação de cerca de 80 km da BR-277, na Serra do Mar, entre Curitiba e o Litoral, e a criação de um acesso ao Porto do Paranaguá.

MELHORIAS – A ação integra o Novo PAC. As principais intervenções previstas são a duplicação de mais de 350 quilômetros de pistas duplicadas, 138 quilômetros de faixas adicionais e 73 quilômetros de vias marginais. A tarifa de pedágio média é 31% inferior em relação à praticada nas concessões anteriores.

LOGÍSTICA – A malha concedida conta com quatro praças de pedágio em operação e outras duas em implantação. O trecho operado é um importante corredor logístico do Paraná. Conecta a Região Metropolitana de Curitiba ao Litoral e ao Porto de Paranaguá, com importante papel no transporte da produção agrícola.

SERVIÇOS ESSENCIAIS – Faz parte do contrato de concessão a implantação de um sistema de operações especiais no Porto de Paranaguá, que inclui a remodelação de pistas e conexões para garantir mais fluidez e segurança nos períodos de maior movimentação. Serão 105 mil empregos diretos e indiretos ao longo da concessão, sendo 43 mil durante os primeiros cinco anos.

SERRA DO MAR – As intervenções previstas trarão melhorias significativas na trafegabilidade e segurança da Serra do Mar (BR-277). A criação de faixas adicionais e as obras de adequação garantirão mais fluidez ao tráfego, reduzindo os tempos de viagem e minimizando os riscos de acidentes. “A concessão moderniza o corredor logístico do Porto de Paranaguá e promove o desenvolvimento do Litoral e das regiões de Campos Gerais e Norte Pioneiro. Essa operação é um marco que reforça o compromisso em entregar resultados com eficiência, segurança e responsabilidade”, afirma José Carlos Cassaniga, diretor-presidente da EPR.