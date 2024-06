Matinhos divulga resultado do credenciamento para o 2º FestRuma

O edital com o resultado preliminar do credenciamento para o 2º Festival de Teatro de Rua de Matinhos (FestRuma) já está disponível para consulta no portal do município.

Foram credenciados cinco grupos, sendo um do Rio de Janeiro e quatro de Curitiba.

O 2º FestRuma será realizado de 8 a 12 de julho, no Calçadão Central. Além de apresentações gratuitas, prevê a realização de oficinas e outras atividades culturais.

O evento é organizado pela Prefeitura de Matinhos, através do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.

Confira o resultado abaixo ou no link: https://matinhos.atende.net/…/resultado-do-edital-do-2…

