MP discute educação no Litoral com secretário de Estado e diretores de escolas

O primeiro dia do MP em Movimento no Litoral do estado terminou com uma reunião estratégica realizada pelo procurador-geral de Justiça, Francisco Zanicotti, para debater questões ligadas à pauta da educação. O encontro, que ocorreu no Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, contou com a presença do secretário estadual de Educação, Roni Miranda, e de mais de 50 diretores de escolas da região.

Na ocasião, Zanicotti enfatizou que a agilidade na busca por soluções reside na interlocução contínua entre Ministério Público, gestores e secretarias. “O dinheiro público não pode ser desperdiçado. Podemos e precisamos conversar para resolver os problemas da educação, porque a transformação começa pela educação básica”, afirmou, lembrando sua experiência na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude.

O procurador-geral de Justiça reforçou ainda a importância da notificação obrigatória, implementada na rede estadual, como ferramenta crucial para proteger crianças e adolescentes. “Ninguém avança sem cuidar da criança e do adolescente, sem promover inclusão. A desigualdade social exige mais de nós. E ninguém cuida de ninguém sem cuidar de quem cuida”, complementou. Os diretores escolares destacaram a importância do acolhimento oferecido pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria).

O secretário Roni Miranda apresentou os principais desafios da área, como a alta rotatividade estudantil e a baixa frequência escolar. Ele também apresentou os avanços conquistados com os recentes investimentos que possibilitaram reformas estruturais nas escolas. “O MP nos traz as demandas e nos aponta onde precisamos melhorar”, declarou. Miranda destacou a construção de um colégio em Pontal do Paraná e a nova sede da Escola Deputado Aníbal Khoury, em Guaratuba, construída após uma demanda de 20 anos. A reunião foi marcada pela interação com os diretores, que apresentaram perguntas e sugestões, reforçando a importância da união de esforços para fortalecer a educação pública no Litoral.

Também participaram da reunião a diretora-secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia, os promotores de justiça Ricardo Pianowski Filho, que atua em Guaratuba, e Caroline Demantova Ferreira, de Paranaguá.

