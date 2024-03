Obras do Contorno de Praia de Leste já começaram

Na manhã de sexta-feira (1º), a região do Santuário São José já se transformou em canteiro de obras, dois dias depois da assinatura da ordem de serviço do Contorno de Praia de Leste pelo prefeito Rudão Gimenes e pelo secretário de estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. O objetivo é dar fluidez ao trânsito de quem chega de Matinhos pela PR-412 e segue em direção aos balneários de Pontal do Paraná e também servir como opção para quem segue em direção a Paranaguá, via PR 407.

De acordo com o projeto, serão mais de dois quilômetros de vias pavimentadas incluindo o acesso pela alameda das Palmeiras, seguindo pela rua Noêmio Gabriel Simas até o cruzamento com a rua Nelson Medrado Dias e seguindo por esta via cruzando a PR-412 até a rua Dom Alfredo Ernesto Novak e seguindo por esta via até a PR-407. Além da pavimentação, o projeto inclui obras de drenagem.

De acordo com o prefeito, a meta é que as obras sejam concluídas até dezembro. Em relação ao projeto original (que previa um binário aproveitando marginais) a proposta atual foi ampliada e contribuirá para a urbanização da cidade, beneficiando além dos motoristas os moradores e comerciantes, já que vai facilitar o acesso às áreas comerciais turísticas.

Licitadas no final de janeiro deste ano pela Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Projetos e Planejamento Urbano, as obras terão recursos no valor de R$ 9,1 milhões através de convênio com o Governo do Estado, sendo R$ 8,7 milhões do tesouro estadual e contrapartida da Prefeitura no valor de R$ 456 mil.