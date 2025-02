Paranaguá recebe mais um navio de cruzeiro internacional

Fotos: Cláudio Nevres/Portos do Paraná

O navio de cruzeiro Vasco da Gama, da operadora alemã Nicko Cruises, atracou nesta terça-feira (18) no Porto de Paranaguá trazendo 708 passageiros e 500 tripulantes. Com 219 metros de comprimento e 31 metros de largura, navega sob bandeira portuguesa. A embarcação partiu da Alemanha e iniciou seu roteiro pela América Latina no dia 12 de fevereiro, em Punta del Este, no Uruguai. Ele permanecerá no porto até a noite desta quarta-feira (19).

“O Porto de Paranaguá segue recebendo navios de cruzeiro e fornecendo toda a segurança e agilidade na atracação e no atendimento ao público no cais”, afirmou o diretor de Operações da Portos do Paraná, Gabriel Vieira.

Os passageiros podem desembarcar para passeios e retornar ao navio. É o caso do alemão Philip Duckwitz, que desce no Porto de Paranaguá pela primeira vez e está ansioso pelo passeio de trem, que sai de Curitiba e segue até Morretes. “Estou empolgado para ver a natureza e fazer o passeio de trem”, afirmou Duckwitz.

Utah Egle Lucie aproveitou o primeiro ano de aposentadoria para fugir do frio alemão e conhecer a América Latina. “Até agora, a viagem tem sido linda. Minha expectativa hoje é ver o trem e, claro, a bela paisagem. Vamos caminhar em Antonina, e estou muito animada para conhecer a cidade e os hábitos locais”.

No Brasil, além de Paranaguá, o Vasco da Gama já fez escalas em Balneário Camboriú e São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Do litoral paranaense, seguirá para Santos, Angra dos Reis, Paraty, Rio de Janeiro, Búzios, Vitória, Ilhéus, Salvador, Recife e Fortaleza, de onde retornará à Europa.

O próximo navio de cruzeiro previsto para atracar no Porto de Paranaguá será o Scenic Eclipse, em março deste ano.

60% mais estrangeiros

O secretário do Turismo do Paraná, Márcio Nunes, ressaltou que, conforme o registro da Embratur, o número de estrangeiros que chegaram ao Porto de Paranaguá cresceu 60% em 2024 em comparação com o ano anterior. A Embratur registra a entrada de estrangeiros por via marítima, aérea e terrestre. De acordo com os dados, somente pelo mar foram 9.562 estrangeiros que entraram no Paraná em 2024 – em 2023 foram 5.969.

“O Paraná está se consolidando na recepção de turistas estrangeiros por meio de navios de cruzeiros. Isso se deve, principalmente, a uma vontade política do governador de que nosso Porto de Paranaguá seja esse portão de entrada. Os passageiros chegam ao nosso litoral com uma gama de atividades e passeios e lugares com paisagens únicas para conhecer, como a Ilha do Mel”, disse.

Movimentando o comércio

A vinda de navios para Paranaguá movimenta a economia da cidade, o comerciante vende seus produtos, os artesãos vendem o seu artesanato, os restaurantes ficam lotados. Esse é um setor em crescimento e vamos trabalhar para que tenhamos cada vez mais visitantes. Os turistas sempre serão bem-vindos e estamos trabalhando para que a nossa cidade possa recebê-los e é por isso que a Secretaria de Turismo tem se dedicado para oferecer a melhor recepção e fazer com que mais e mais turistas venham nos visitar”, disse o prefeito Adriano Ramos.

Durante o período em que o navio permanece atracado, os turistas circulam pela cidade, explorando seus atrativos e movimentando o comércio local. Paranaguá é um destino turístico muito requisitado, conhecida por sua rica história, gastronomia, cultura e belezas naturais. Os visitantes aproveitam para conhecer o Centro Histórico, que preserva construções coloniais, e também para fazer passeios pelas ilhas e praias próximas da cidade, além de saborear a culinária local. A presença de turistas contribui para o fomento do setor de serviços, gerando impactos positivos no turismo e na economia da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, aproximadamente 110 turistas ficarão em Paranaguá nesta terça (18) e quarta-feira (19), 80 deles adquiriram o passeio para visitar a Ilha do Mel, outros preferiram o passeio roteirizado. Para ajudar durante a estadia, os visitantes receberam um mapa no posto de informações turísticas, além de contarem com a presença de um guia durante o passeio pelo Centro Histórico.

Temporada de cruzeiros

Além do Vasco da Gama, o Porto de Paranaguá já recebeu, nesta segunda temporada de cruzeiros, iniciada em dezembro, o MSC Armonia. Em oito atracações, 19.261 pessoas passaram pelo litoral paranaense.

Ao todo, 13.190 cruzeiristas e tripulantes movimentaram o comércio local, visitaram atrativos turísticos e realizaram diversos passeios, impulsionando também o trabalho de agentes de turismo da região.

O Governo do Paraná, por meio da Portos do Paraná e da Secretaria do Turismo, segue negociando novas rotas com operadoras de cruzeiros para fortalecer as próximas temporadas no Litoral do Estado.