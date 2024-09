Pesquisa da Band TV mostra Fernanda Monteiro na frente e 46,6% de indecisos

Pesquisa encomendada pela Band TV ao Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (17) mostra que Fernanda Monteiro com 46% das intenções de voto, no cenário estimulado, para a Prefeitura de Guaratuba. Foi a única cidade do Litoral onde Televisão Bandeirantes do Paraná realizou pesquisa eleitoral registrada até agora.

Em seguida aparece Mauricio Lense (Podemos), com 34%; Professor Renato Marin (PV), 3,8%; Almir Capelão (PMB): 2,0%. Não sabe/ Não respondeu: 6,4%; Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,8%.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado cita o nome sem ver uma lista de candidatos, 46,6% “não sabem ou não responderam”, um número muito elevado a 20 dias das eleições. Na rejeição, Fernanda Monteiro tem o nome mais citado, com 22%. Poderiam votar em todos, 28,8%.

Pesquisa espontânea

Se as eleições para Prefeito de Guaratuba fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Não sabe/ não respondeu: 46,6%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 6,0%

Fernanda Monteiro: 28,0%

Mauricio Lense: 17,6%

Evani Justus: 0,8%

Professor Renato Marin: 0,4%

Almir Capelão: 0,2%

Outros nomes citados: 0,4%

Pesquisa estimulada

Se as eleições para Prefeito de Guaratuba fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Não sabe/ Não respondeu: 6,4%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 7,8%

Fernanda Monteiro (PSD): 46,0%

Mauricio Lense (Podemos): 34,0%

Professor Renato Marin (PV): 3,8%

Almir Capelão (PMB): 2,0%

Rejeição

Se as eleições para Prefeito de Guaratuba fossem hoje em qual/ quais desses candidatos o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum?

Não sabe/ Não respondeu: 7,2%

Poderia votar em todos: 28,8%

Fernanda Monteiro (PSD): 22,0%

Mauricio Lense (Podemos): 18,6%

Professor Renato Marin (PV): 18,6%

Almir Capelão (PMB): 16,8%

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de setembro com 500 eleitores. O grau de confiança é de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 4,5 pontos percentuais para os resultados gerais.