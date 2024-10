Placas ensinam a denunciar ocupação de áreas de preservação em Paranaguá

Fotos: MPF/ Divulgação

As áreas de preservação na Vila do Povo, em Paranaguá, ganharam placas que alertam para a ocupação proibida da região.

Acessando o QR code, as pessoas podem denunciar atividades irregulares como invasão, construção, corte, cercas, queima, aterro, concessão clandestina de energia, abertura de ruas e descarte de lixo ou entulho. As duas primeiras placas foram instaladas nas ruas Sergipe e Mato Grosso.

Elas foram elaboradas pelo Ministério Público Federal (MPF) e produzidas pela Copel em apoio à Ação Integrada de Fiscalização Ambiental (Aifa). “Na região, há centenas de ligações elétricas irregulares”, informa o MPF. “A mensagem reforça a importância da preservação dos mangues – ecossistemas com uma das maiores biodiversidades do país – para evitar o aquecimento global e os desastres ambientais”.

A Aifa tem a participação do MPF, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), o Ministério Público do Estado, a Polícia Federal e a prefeitura de Paranaguá, entre outras instituições.

QR code direciona para o seguinte endereço: https://www.mpf.mp.br/pr/atuacao/nucleo-civel-ambiental-nca/denuncie-mangues-paranagua