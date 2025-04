Polícia Ambiental apreende armadilhas ilegais de peixe no Parque Boguaçu

Imagens: Pelotão Ambiental de Guaratuba

Em patrulhamento pelo rio Boguaçu, na terça-feira (22), equipe da Polícia Militar Ambiental em Guaratuba localizou 14 armadilhas de pesca do tipo “covo”. Elas estavam fixadas na margem do manguezal, “portanto em desconformidade com a legislação pesqueira vigente”, informa a Polícia.

Não foi identificado quem colocou as armadilhas. O local do flagrante fica dentro do Parque Estadual do Boguaçu, unidade de conservação integral.

Os peixes capturados foram soltos e as armadilhas apreendidas.