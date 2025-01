Prefeitura de Guaratuba anuncia novo formato do Carnaval, com quatro palcos

Prefeitura de Guaratuba anuncia novo formato do Carnaval, com quatro palcos

Foto: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e da Secretaria de Urbanismo, anunciou nesta segunda-feira (27), um novo formato para o Carnaval de 2025. O anúncio foi foi feito após reunião realizada no Gabinete do prefeito Mauricio Lense, quando foi formada uma comissão para organizar e acompanhar as diversas áreas do evento.

Neste ano, o Carnaval contará com quatro palcos espalhados pela Avenida 29 de Abril. O primeiro será montado na Praia Central e o último, o Palco Sunset, na Praça dos Namorados. Cada palco terá atrações variadas, atendendo diferentes públicos em uma mesma noite.

O Carnaval deste ano terá cinco dias de festa, começando na sexta-feira (28) com o Grito de Carnaval no palco da praia e encerrando na terça-feira (4) com o Carnaval Infantil, no Palco Sunset, a partir das 16h. A festa noturna terá início mais cedo, às 20h, com previsão de término às 2h.

A mudança também foi pensada para melhorar a segurança, com a concentração do público em áreas delimitadas, facilitando o trabalho das equipes e agilizando o atendimento médico e sanitário. Além disso, a organização permitirá que os comerciantes da avenida sigam funcionando durante o evento.

A programação mantém atrações como a escola de samba, blocos tradicionais, carnaval infantil e o concurso de blocos.