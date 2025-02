Prefeitura de Guaratuba lança edital para realização do Carnaval

Imagem: Prefeitura de Guaratuba

Nesta sexta-feira (31), foi publicado o Edital de Licitação 01/2025, modalidade Pregão eletrônico, para a contratação de empresa especializada na organização e realização de eventos para a prestação dos serviços de planejamento, coordenação e execução, com viabilização de infraestrutura, grupos musicais, serviços e fornecimento de apoio logístico para a realização do evento Carnaval de Guaratuba 2025.

São dois lotes:

1) pessoal, banheiros químicos, palco 1 e painel de led;

2) artístico, camarotes, contenções, tendas, rádios e palcos intermediários 2 e 3.

A estrutura prevê quatro palcos cobertos, dois camarotes, 14 food-trucks, 14 pontos para venda de bebidas, 64 banheiros químicos, caçambas para lixo etc. Dois palcos serão nos extremos da avenida 29 de Abril: um deles já está montado na Praça dos Namorados e outro ficará próximo à praia. Dois serão no meio do caminho: entre ruas Dr. Carlos Cavalcanti e Manoel Henrique e na esquina com rua Guilherme Pequeno.

Croqui da infraestrutura

O recebimento das propostas, documentos, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br

Término do prazo para envio da proposta, assim como a realização da sessão, será no dia 19 de fevereiro de 2025, às 9h.

O edital, seus anexos e possíveis alterações estão disponíveis no site oficial do Município de Guaratuba, na página www.portal.guaratuba.pr.gov.br, aba licitações. Ou clique nesse link para acessar edital e anexos.

Consultas devem ser feitas pelo e-mail: [email protected] ou telefone: (41) 3472-8575 WhatsApp.

Confira o Edital

Acesse o Portal da