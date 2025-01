Preso em SC suspeito de feminicídio ocorrido em 2015 em Guaratuba

A Polícia Civil do Paraná prendeu preventivamente um homem, de 56 anos, suspeito de feminicídio. A captura foi realizada nesta sexta-feira (10), no município de Araquari, em Santa Catarina. O crime aconteceu em 2015, em Guaratuba.

As diligências que resultaram na prisão foram realizadas por equipes da PCPR que integram o Verão Maior Paraná.

“Após diligências, conseguimos identificar o paradeiro do indivíduo. A prisão do suspeito é resultado do empenho e da persistência da equipe policial. A PCPR reafirma seu compromisso em combater a violência contra as mulheres”, ressalta o delegado Leandro Stabile.

O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A PCPR destaca a importância da colaboração da população em denúncias de crimes contra mulheres, crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

Em casos de violência em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.