Preso suspeito de golpes com venda de terrenos em Guaratuba

Preso suspeito de golpes com venda de terrenos em Guaratuba

Foto ilustrativa: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu preventivamente um homem, de 50 anos, por estelionatos ligados à venda de terrenos – estima-se que o prejuízo seja de aproximadamente R$ 200 mil. A captura aconteceu na manhã desta segunda-feira (2), em Guaratuba.

Ele atuava em uma empresa imobiliária no município e vendiam terrenos irregulares e imóveis pertencentes a terceiros.

No momento em que a vítima iria tomar posse do terreno verificava que pertencia a outra pessoa e não conseguia fazer a legalização do bem adquirido.

“Uma das três vítimas, identificadas até o momento, procurou a delegacia da PCPR e relatou o fato. Iniciamos as investigações e identificamos um homem, que é um dos sócios de uma incorporadora imobiliária com sede na cidade e foi apontado como suspeito do crime”, explica o delegado Gabriel Rocha.

Ele foi preso e encaminhado ao sistema penitenciário.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA- Caso seja vítima do crime de estelionato, o cidadão deve registrar um Boletim de Ocorrência (BO). O registro pode ser realizado via internet, no portal da PCPR, de forma rápida.

Caso deseje, a confecção do documento pode ser feita de forma presencial na delegacia mais próxima.

A PCPR também solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra crimes de estelionato. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.